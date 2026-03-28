Перекази у ПриватБанку: клієнти отримають кешбек від 2 000 грн

До 25 липня 2026 року клієнти державного "ПриватБанку" можуть отримати кешбек, якщо скористаються системою грошових переказів RIA. Кожна така операція за певних умов дасть шанс стати учасником розіграшу грошових призів у 2 000 грн.

Умови нарахування кешбеку у ПриватБанку

Згідно з повідомленням фінустанови, йдеться про акцію, що поширюється на перекази Ria на певні суми, отримані на картки платіжної системи Mastercard від ПриватБанку.

Відповідна ініціатива діятиме чотири місяці, в її рамках клієнти зможуть долучитися до розіграшу кешбеку. Передбачається, що на кожному етапі виникне шанс отримати компенсацію у розмірі 2 000 грн.

Окрім того, відправники зможуть отримати 25% знижку на здійснення переказів Ria з Молдови та Вірменії. Також додатково до 30 квітня для відправників переказів Ria з цих країн в Україну буде діяти знижка у 25% з промокодами: RIA25MD — на перекази з Молдови; RIA25AM — на перекази з Вірменії. Відповідні промокоди можна буде використати необмежену кількість разів. При цьому будуть дійсними також для нових та постійних клієнтів.

Читайте також:

Як стати учасником акції з розіграшу кешбеку у ПриватБанку

Згідно з правилами, операції з переказу автоматично візьмуть участь у розіграші грошових призів. Необхідно виконати такі кроки:

отримати переказ Ria на карту Mastercard від Привату;

сума має стартувати від 2 000 грн (еквівалент).

переказ одразу зарахується до учасників розіграшу.

Також можна отримати кешбек 5% від суми (максимум 200 грн) за здійснення першого переказу. Для цього потрібно лише активувати пропозицію в програмі лояльності "Привіт".

"Кешбек 2 000 грн отримають 100 клієнтів (25 переможців щомісяця). Протягом усього періоду акції один учасник може отримати кешбек 200 грн через "Привіт" і на кожному етапі акції вигравати 2 000 грн", — повідомили у банку.

Раніше Новини.LIVE писали, що у ПриватБанку рекомендують частині клієнтів звернутися до фінустанови для перевипуску старих карт. У разі завершення терміну дії деякі послуги стануть недоступні.

Ще Новини.LIVE розповідали, що, починаючи з квітня, у ПриватБанку зміняться правила щодо тарифікації на деякі перекази. Клієнтам доведеться платити більше через завершення пільгового періоду на такі операції.

Часті питання

Як активувати кешбек за перекази Ria у "Привіт"

Клієнти, які бажають активувати пропозицію в програмі лояльності "Привіт" та отримати кешбек 5% від суми (максимум 200 грн) за перший переказ, мають виконати кілька кроків. Для цього потрібно у "Приват24" відкрити меню "Привіт", обрати опцію з позначкою "+" на картці пропозиції, дочекатися, коли знак "✓" стане зеленого кольору.

За які ще перекази ПриватБанк може нарахувати кешбек

Також банк оголосив нову акцію, що стосується SWIFT-переказів з картками Mastercard через "Приват24". Такі операції дозволять долучитися до програми з нарахування кешбеку. Скористатися такою можливістю можна буде до 25 травня. Для учасників будуть доступні два види винагороди: кешбек у 250 грн за перший SWIFT-переказ, а також у розмірі 2 500 грн.