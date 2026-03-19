ПриватБанк пропонує безплатну послугу до кінця року: умови

Банківське відділення у Києві. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році у державному "ПриватБанку" клієнти можуть скористатися безплатним сервісом для гарантії повноцінного обслуговування та доступу до всіх послуг. Йдеться про можливість замовлення доставки шести видів карт по Україні та за кордоном, якщо термін дії добіг кінця і загрожують певні обмеження.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу банку.

Право на безкоштовну доставку карток у ПриватБанку

Як зазначається, державний банк спільно з глобальною технологічною компанією Mastercard вирішили зберегти для громадян доступ до послуги з доставки карт на безоплатній основі. Плани щодо введення фіксованої оплати неодноразово переносились, і за цей час українці активно користувались такою послугою.

Зокрема, у 2025 році було замовлено доставку по Україні та за кордон більш ніж 1,2 млн платіжних карток ПриватБанку. Найчастіше замовляли картки у Києві, Дніпропетровській, Харківській, Львівській, Одеській, Полтавській та Вінницькій областях. За межами країни замовили картки близько 150 тисяч громадян. В основному їх доставляли у Польщу, Німеччину, Чехію, США, Велику Британію, Францію та Іспанію.

Хоч банк від початку війни продовжив термін дії всіх платіжних карт, що дало змогу надалі користуватися картками для здійснення більшості операцій, зокрема для оплати товарів та послуг в торгових мережах та зняття готівки, однак для здійснення активного шопінгу в інтернет-магазинах, необхідно замовити нову пластикову картку з доставкою. Також є альтернатива — оформлення цифрової картки у "Приват24".

За даними банку, за сервіс доставки карт Mastercard з клієнтів банку як в Україні, так і за кордоном не стягуватимуть плату до кінця 2026 року.

Що необхідно зробити для отримання картки від Привату

Клієнти держфінустанови можуть замовити нову картку Mastercard від ПриватБанку чи перевипустити стару, виконавши лише кілька кроків. Це можна зробити дистанційно у "Приват24":

потрібно зайти у розділ "Налаштування картки";

обрати потрібну для випуску картку;

натиснути "Замовити картку";

обрати "Доставка по Україні" чи за кордон;

вказати необхідну адресу для доставки;

затвердити заявку.

Отримати банківську картку можна буде у відділенні або поштоматі "Нової пошти", якщо замовлення відбувається по Україні. У разі доставки за кордон — кур'єри "Нової пошти" або "Укрпошти" доставлять картки на будь-яку адресу у більш ніж 60 країн світу.

Раніше ми писали, що ПриватБанк неодноразово пролонгував чинність карт, адже термін дії для деяких з них добіг кінця на початку повномасштабної війни. Однак деякі послуги стали недоступні.

Ще повідомлялося, що навесні на низку фінансових операцій з готівкою у ПриватБанку поширюються обмеження. Встановлені ліміти залежать від способу зняття коштів в Україні чи за кордоном.

Часті питання

Які картки ПриватБанк може доставити безкоштовно

У 2026 році клієнти можуть замовити доставку шести видів банківських пластикових карт. Дозволяється робити до шести замовлень на рік незалежно від типу картки.

Громадянам доступні для замовлення такі картки: Універсальна, Універсальна Gold, Картка для виплат (зокрема, пенсійна та для соціальних виплат), Картка для виплат Gold (пенсійна, для соцдопомоги), Картка Юніора, Картка "Ключ до рахунку", Преміальна.

Чи можна повернути картку за виявлення пошкоджень

У ПриватБанку радять у разі виявлення пошкоджень звернутися на номер гарячої лінії 3700 або в чат банку "Допомога Онлайн". Клієнт має повідомити про це оператору. Фінустанова зафіксує скаргу та передасть у відповідний департамент. Після чого необхідно буде перезамовити картку у застосунку "Приват24".