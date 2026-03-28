В банкоматах ПриватБанку діє ліміт на зняття готівки: суми у березні

Відділення ПриватБанку, людина стоїть біля банкомату.

Державний ПриватБанк, як і інші фінансові установи, на період воєнного стану в Україні переглянув умови надання низки послуг. Зокрема запроваджені ліміти на зняття готівки в мережі банкоматів. Також діють обмеження в касах відділень, магазинів та АЗС.

Про актуальні обмеження на зняття готівки розповідають Новини.LIVE з посиланням на сайт ПриватБанку.

Яку суму можна зняти в банкоматах ПриватБанку

У березні 2026 року власники карток державного банку можуть знімати в банкоматах фінустанови 100 000 грн на добу, але не більше 40 000 грн протягом трьох годин.

За послугою "Зняти без картки" обмеження такі:

перше зняття — 4 000 грн протягом 24 годин;

подальші операції — 4 000 грн за один раз, але не більше п’яти транзакцій на добу.

В банкоматах ПриватБанку знімати готівку можуть також власники карток інших фінансових установ. Ліміт при цьому становить 20 000 грн за одну операцію не частіше одного разу на три години.

Скільки готівки можна зняти в касі ПриватБанку

З гривневого рахунку, відкритого у ПриватБанку, клієнт може зняти не більше 100 000 грн на добу. Значні суми треба замовляти заздалегідь. Це можна зробити у застосунку Приват24 (Сервіси — Замовлення готівки) або за телефоном 3700.

Клієнти інших банків також можуть скористатися послугою зняття готівки в касах ПриватБанку, проте ліміт при цьому буде меншим — 20 000 грн на добу.

Де ще можна зняти готівку з картки ПриватБанку

Така послуга доступна при оплаті товару на касах:

мережі аптек "Біла ромашка" — до 6 000 грн за одну операцію;

супермаркетів "АТБ", "Сільпо", Fozzy, "Фора", VARUS, "ЛотОК", "Точка", "Thrash! Траш!" — до 6 000 грн;

АЗС "Укрнафта" — до 5 000 грн;

магазинів "Сім23" — до 2 000 грн;

супермаркетів NOVUS — до 500 грн;

магазинів ROSHEN — до 500 грн;

АЗС WOG, OKKO, "БРСМ-Нафта" — до 500 грн.

У ПриватБанку уточнили, що обмеження на зняття готівки — це тимчасовий захід, запроваджений через поточну ситуацію в Україні.

Часті запитання

Як збільшити ліміт на зняття готівки у ПриватБанку?

У застосунку Приват24, обравши у меню "Гаманець", далі — "Налаштування" та "Зняття готівки". Це можна також зробити у банкоматі або зателефонувавши за номером 3700. Внесені зміни запрацюють протягом 5-10 хвилин.

Яка комісія за зняття готівки в ПриватБанку?

З власних коштів через банкомати ПриватБанку — 1% від суми операції. Якщо знімати кредитні кошти з картки "Універсальна", тариф становить 4% (для сум понад 1 000 грн).

У відділенні банку — 0,2% від суми, але не менше ніж 5 грн. При знятті коштів за кордоном — 2%. Без комісії зняти готівку можна на касах супермаркетів під час оплати покупок.