ПриватБанк тимчасово змінив правила деяких переказів

Мобільний застосунок "Приват24".

До 25 травня 2026 року держфінустанова "ПриватБанк" тимчасово змінила правила міжнародних міжбанківських переказів з картками Mastercard. У клієнтів з'явилась можливість отримати кешбек за такі операції до 2 500 грн.

За які перекази ПриватБанк нарахує кешбек до 2 500 грн

Згідно з даними фінустанови, йдеться про можливість долучитися до акційної програми з нарахування кешбеку за SWIFT-перекази з карткою Mastercard через "Приват24" (застосунок і вебверсія). Відповідна ініціатива діятиме два місяці, в її рамках клієнти зможуть отримати за такі операції грошові компенсації.

Для переможців гарантують два види винагороди:

Кешбек у розмірі 250 грн за перший SWIFT-переказ із карткою Mastercard від ПриватБанку (для клієнтів, які не здійснювали їх більш ніж три місяці). Кешбек у розмірі 2 500 грн для 50 клієнтів (по 25 переможців кожного місяця).

"Протягом усього періоду акції учасник може отримати кешбек 250 грн у програмі "Привіт" і на кожному етапі вигравати 2 500 грн", — пояснюють у банку.

Як клієнтам ПриватБанку стати учасником акції

За інформацією банківської установи, кожен SWIFT-переказ на суму від 250 доларів (в еквіваленті), отриманий чи надісланий із картою Mastercard від ПриватБанку автоматично буде зарахований до програми розіграшу кешбеку 2 500 грн.

Для того, щоб банк нарахував кешбек 250 грн за перший SWIFT-переказ, клієнти мають виконати дві прості дії:

активувати акцію в програмі "Привіт" у "Приват24";

отримати/надіслати SWIFT-переказ із карткою Mastercard на щонайменше вищевказану суму.

Фінустанова щомісяця визначатиме переможців за допомогою сервісу random.org.ua серед усіх учасників, які дотримались умов акції.

Часті питання

Як дізнатися про виграш кешбеку у 2 500 грн

Як правило, у фінустанові здійснюють інформування переможців публічно. Будь-які результати розіграшів оприлюднюються банком на сторінках акцій. Окрім того, усім переможцям акції організатор надсилає push-повідомлення у застосунок "Приват24" або на е-пошту.

Які переваги SWIFT-переказів у "Приват24"

За даними банку, усі SWIFT-перекази відбуваються автоматично за стандартом SWIFT gpi, що збільшує оперативність. Кошти нараховуються упродовж 24 годин, а 40% платежів зараховуються одержувачу протягом п'яти хвилин. Також клієнти можуть відстежувати платежі онлайн. Самі операції безпечні і можливі в будь-яку країну світу через "Приват24".