Головна Фінанси ПриватБанк тимчасово змінив правила деяких переказів

ПриватБанк тимчасово змінив правила деяких переказів

Дата публікації: 27 березня 2026 07:01
Мобільний застосунок "Приват24". Фото: Новини.LIVE

До 25 травня 2026 року держфінустанова "ПриватБанк" тимчасово змінила правила міжнародних міжбанківських переказів з картками Mastercard. У клієнтів з'явилась можливість отримати кешбек за такі операції до 2 500 грн.

Про це йдеться на сайті держбанку, інформують Новини.LIVE.

За які перекази ПриватБанк нарахує кешбек до 2 500 грн 

Згідно з даними фінустанови, йдеться про можливість долучитися до акційної програми з нарахування кешбеку за SWIFT-перекази з карткою Mastercard через "Приват24" (застосунок і вебверсія). Відповідна ініціатива діятиме два місяці, в її рамках клієнти зможуть отримати за такі операції грошові компенсації.

Для переможців гарантують два види винагороди:

  1. Кешбек у розмірі 250 грн за перший SWIFT-переказ із карткою Mastercard від ПриватБанку (для клієнтів, які не здійснювали їх більш ніж три місяці).
  2. Кешбек у розмірі 2 500 грн для 50 клієнтів (по 25 переможців кожного місяця).

"Протягом усього періоду акції учасник може отримати кешбек 250 грн у програмі "Привіт" і на кожному етапі вигравати 2 500 грн", — пояснюють у банку.

Як клієнтам ПриватБанку стати учасником акції 

За інформацією банківської установи, кожен SWIFT-переказ на суму від 250 доларів (в еквіваленті), отриманий чи надісланий із картою Mastercard від ПриватБанку автоматично буде зарахований до програми розіграшу кешбеку 2 500 грн.

Для того, щоб банк нарахував кешбек 250 грн за перший SWIFT-переказ, клієнти мають виконати дві прості дії:

  • активувати акцію в програмі "Привіт" у "Приват24";
  • отримати/надіслати SWIFT-переказ із карткою Mastercard на щонайменше вищевказану суму.

Фінустанова щомісяця визначатиме переможців за допомогою сервісу random.org.ua серед усіх учасників, які дотримались умов акції.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що навесні ПриватБанк розширив функціонал мобільного застосунку для своїх клієнтів. Тепер у "Приват24" доступний сервіс IBAN-сканер для здійснення миттєвого заповнення реквізитів для платежів.

Ще Новини.LIVE писали, що у ПриватБанку деякі клієнти мають перевипустити старі пластикові картки. Для них через завершення терміну стали недоступні важливі послуги

Часті питання

Як дізнатися про виграш кешбеку у 2 500 грн

Як правило, у фінустанові здійснюють інформування переможців публічно. Будь-які результати розіграшів оприлюднюються банком на сторінках акцій. Окрім того, усім переможцям акції організатор надсилає push-повідомлення у застосунок "Приват24" або на е-пошту. 

Які переваги SWIFT-переказів у "Приват24"

За даними банку, усі SWIFT-перекази відбуваються автоматично за стандартом SWIFT gpi, що збільшує оперативність. Кошти нараховуються упродовж 24 годин, а 40% платежів зараховуються одержувачу протягом п'яти хвилин. Також клієнти можуть відстежувати платежі онлайн. Самі операції безпечні і можливі в будь-яку країну світу через "Приват24".

ПриватБанк гроші банки Приват24 банківські карти
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама

