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Зношені гривні — в НБУ пояснили, які купюри підлягають обміну

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Дата публікації: 25 травня 2025 18:57
Обмін пошкоджених гривень — як це зробити у 2025 році
Гривні в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Рано чи пізно гривні, які постійно перебувають в обігу, починають втрачати свій стан через часті контакти з несприятливими для паперу факторами. Зношені купюри не прийматимуть у магазинах закладах харчування та АЗС.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що робити українцям зі зношеними гривнями.

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У банках та обмінниках, за інформацією Національного банку України (НБУ), касири візьмуть на обмін:

  • банкноти з явними ознаками пошкодження, потертостями, забрудненням, відбитками штампів, надривами надрізами, отворами, відірваними краями або кутами;
  • якщо є ціла частина банкноти площею не менше 55% своєї початкової площі;
  • розірвані або розрізані на дві частини гроші, якщо на них збереглися обидва однакові номери і серія, і загальна площа цих частин не менше ніж 55% початкової площі банкноти. 

У Нацбанку зазначають, що віддати зношені гривні на обмін можна будь-якому українському банку. Також їх приймають в регіональних підрозділах грошового обігу НБУ.

"Працівник підприємства, який працює з готівкою (магазини, аптеки, АЗС, заклади харчування тощо) не приймає для розрахунку значно зношені та пошкоджені банкноти та монети та рекомендує споживачам звернутися до будь-якого банку України (філій та відділень) для обміну такої готівки", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що українці зовсім випадково можуть зберігати у своєму гаманці фальшиві долари. Перевірити гроші на справжність можна у фінансових установах, які провадять діяльність за спеціальною ліцензією. 

Також ми розповідали, що обмінювати гривні на долари краще наприкінці тижня зранку. Відомо, чому потрібно дотримуватися цього правила.

НБУ гривня гроші банки обмінники
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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