Обмін пошкоджених гривень — як це зробити у 2025 році

Гривні в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Рано чи пізно гривні, які постійно перебувають в обігу, починають втрачати свій стан через часті контакти з несприятливими для паперу факторами. Зношені купюри не прийматимуть у магазинах закладах харчування та АЗС.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що робити українцям зі зношеними гривнями.

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Зношені гривні — які купюри можна обміняти у 2025 році

У банках та обмінниках, за інформацією Національного банку України (НБУ), касири візьмуть на обмін:

банкноти з явними ознаками пошкодження, потертостями, забрудненням, відбитками штампів, надривами надрізами, отворами, відірваними краями або кутами;

якщо є ціла частина банкноти площею не менше 55% своєї початкової площі;

розірвані або розрізані на дві частини гроші, якщо на них збереглися обидва однакові номери і серія, і загальна площа цих частин не менше ніж 55% початкової площі банкноти.

У Нацбанку зазначають, що віддати зношені гривні на обмін можна будь-якому українському банку. Також їх приймають в регіональних підрозділах грошового обігу НБУ.

"Працівник підприємства, який працює з готівкою (магазини, аптеки, АЗС, заклади харчування тощо) не приймає для розрахунку значно зношені та пошкоджені банкноти та монети та рекомендує споживачам звернутися до будь-якого банку України (філій та відділень) для обміну такої готівки", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українці зовсім випадково можуть зберігати у своєму гаманці фальшиві долари. Перевірити гроші на справжність можна у фінансових установах, які провадять діяльність за спеціальною ліцензією.

Також ми розповідали, що обмінювати гривні на долари краще наприкінці тижня зранку. Відомо, чому потрібно дотримуватися цього правила.