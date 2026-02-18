Виплати в Україні — хто може оформити базові виплати у 4 500 грн у лютому

Чоловік та жінка за комп'ютером. Фото: УНІАН, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році в Україні продовжив свою дію урядовий проєкт, що передбачає надання родинам із низькими доходами базової грошової допомоги у 4,5 тис. грн. Відомо, хто має право, як рахують та як подати заявку на нові виплати.

Хто може звернутись за базовою виплатою у 4 500 грн у лютому

Йдеться про новий підхід у наданні підтримки малозабезпеченим родинам, що передбачає об'єднання кілька соціальних виплат в єдину. Згідно з ним, тривалість надання підтримки становитиме щонайменше шість місяців. У разі подальшої відповідності умовам допомогу можуть продовжити в автоматичному режимі.

Передбачені чіткі критерії, які дають право громадянам претендувати на відповідні виплати. Відповідно до правил, 4,5 тис. грн є базовою сумою, з якої вирахують допомогу на кожну особу в родині. Підхід наступний:

100% від розміру базової допомоги (4,5 тис. грн) — на першого члена домогосподарства (заявника); 100% — на кожну дитину до 18 років; 100% — на осіб з інвалідністю першої-другої групи; 70% — на кожну наступну дорослу людину в родині.

За нормами, від загальної суми мають відняти сукупний дохід родини за останні три місяці. Отримана різниця стане розміром виплати.

Щодо оформлення таких виплат, то це можна зробити у сервісному центрі ПФУ. Ті, хто вже отримує деякі види соцпідтримки, можуть подати запит через застосунок держпослуг "Дія".

Під час подання необхідно вказати персональну інформацію про склад родини, доходи та майно. Дані будуть перевіряти через державні реєстри.

Звертатися онлайн за призначенням виплат зараз можуть:

малозабезпечені сім’ї;

самотні матері неповнолітніх дітей.

Решта категорій громадян можуть звертатися за оформленням допомоги особисто.

Правила надання допомоги для осіб передпенсійного віку

Для громадян, яким виповнилося 60 років, однак не вистачає достатньої кількості стажу, визначення виплат відбувається за окремими правилами. Так, розмір базової величини буде зменшуватися залежно від обсягу стажу:

до 10 років — 53% від базового розміру допомоги;

від 10 до 20 років — 62%;

від 20 до 30 років — 70%;

від 30 років — 88%.

Що ще варто знати про базову допомогу

Проєкт передбачає чіткі обмеження у наданні допомоги, держава перевіряє не лише дохід, а й майновий стан, тому декому загрожує відмова. Виплати не зможуть призначити, якщо:

у домогосподарстві є працездатні дорослі, які більш ніж квартал не працюють, не проходять навчання, не займаються підприємницькою діяльністю, не служать в армії і не зареєстровані у Центрі зайнятості, за винятком догляду за особою з інвалідністю;

один із членів домогосподарства за останній рік придбав майно/здійснив покупку на більш ніж 100 тис. грн (нерухомість, транспорт, валюта, цінні папери);

на депозиті є більш ніж 100 тис. грн або аналогічна сума в облігаціях;

наявна друга квартира/будинок (за винятком тимчасово окупованих територій, зон бойових дій чи зруйнованого житла);

у родині є більше, ніж одне авто віком до 15 років.

