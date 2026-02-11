Виплати для людей з інвалідністю — де і кому доступна допомога на оренду та комуналку

Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Громадська організація "Fight For Right" цієї зими приймає заявки на надання фінансової допомоги від вразливих категорій громадян. Виплати передбачені для тих, хто через війну переїхав, і потребує коштів на оренду житла та оплату житлово-комунальних послуг.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на матеріали організації.

Де і кому доступна допомога на оренду та комуналку

Зареєструватися у програмі допомоги можуть громадяни, які нині мешкають в Запорізькій або Дніпропетровській областях. Виплати нададуть лише особам з інвалідністю та з обмеженою мобільністю.

"Громадська організація Fight For Right (FFR) у партнерстві з Fund for Local Development (FLD) та міжнародною гуманітарною організацією Première Urgence Internationale (PUI) реалізує проєкт з надання фінансової допомоги для підтримки житлових потреб", — йдеться у повідомленні.

Метою відповідної програми є надання підтримки тим, хто був змушений виїхати з Донеччини та інших небезпечних регіонів, і потребують грошей на оренду та сплату комунальних рахунків.

Нині багато таких громадян живе в тимчасових притулках, гуртожитках за відсутності належних умов.

Які умови надання фіндопомоги

За інформацією організаторів, за допомогою можуть звернутися громадяни з інвалідністю та особи з обмеженою мобільністю, у яких:

Є офіційний статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО); Офіційні документи з підтвердженням пошкодження або знищення житла через бойові дії.

Для цього потрібно подати спеціальну онлайн-анкету. Однак її заповнення не є гарантією надання допомоги, йдеться про етап попереднього відбору.

Після цього організатори проєкту зателефонують відібраним заявниками, щоб уточнити інформації та перевірити подані документи.

Програма передбачає, що громадяни можуть отримати грошову допомогу на покриття витрат, що пов'язані з проживанням, зокрема на оренди житла та комунпослуги, до шести місяців.

Інша допомога на комунальні послуги для людей з інвалідністю

Також діє програма з надання грошової допомоги на житлово-комунальні послуги у місті Дніпро. Її реалізує місцева влада. Підтримка передбачена для родин, у яких є особи з інвалідністю:

громадянам з інвалідністю І групи (вади зору/психічні розлади/вади опорно-рухового апарату/інвалідність з дитинства);

громадянам з інвалідністю ІІ групи з дитинства;

неповнолітнім дітям з інвалідністю.

За відповідною підтримкою можна звертатися у разі відсутності субсидій чи пільг до Департаменту соціальної політики міськради.

