Виплати від 780 доларів — кому доступна грантова допомога наприкінці зими

Наприкінці зими в Україні реалізують проєкт, що передбачає надання підтримки для сільського господарства під назвою "FARM". В його рамках українцям дадуть фінансові гранти від близько 780 доларів.

Про те, хто і де може взяти участь у проєкті, інформує видання Новини.LIVE.

Кому доступна грантова допомога наприкінці зими

Новий проєкт FARM втілює у лютому 2026 року благодійна організація "Caritas-Spes Ukraine", що є релігійною місією Римсько-Католицької Церкви. Йдеться про одну з найбільших благодійних організацій, що займається наданням допомоги для вразливих верств українського населення.

Ініціатива покликана підтримати сільське господарство під час війни. Передбачається надання підтримки на відновлення чи розвиток.

"Запрошуємо Вас заповнити форму попередньої реєстрації для участі у проєкті FARM (Сприяння аграрному відновленню для сільських домогосподарств). Ця підтримка допоможе домогосподарствам придбати високоякісне насіння, добрива, корми для худоби та необхідну сільськогосподарську техніку, відремонтувати зрошувальні системи або приміщення для тварин, та дасть змогу підтримувати або розширювати сільськогосподарське господарство", — повідомляють організатори.



Громадяни можуть отримати різну грантову допомогу, з огляду на виробничий план:

Розміри грантів стартують від 778 доларів (33,6 тис. грн) і сягають 2895 доларів (125 тис. грн); Передбачені додаткові гранти від 194 доларів після навчання.

Де реалізують проєкт та як подати заявку на виплати

Реалізація проєкту допомоги сільському домогосподарству відбувається у Барвінківській громаді Харківської області. Він поширюється на такі населені пункти:

с. Іванівка;

с. Дмитрівка;

с. Мар’ївка;

с. Червона Балка.

Зареєструватися у програмі можна за таких умов:

наявний досвід у галузях рослинництва чи тваринництва;

займаються реалізацією сільськогосподарського товару (частка у 40%);

є доступ до земель від 0,15 до 2 га;

відсутня аналогічна підтримка за останні шість місяців;

не зареєстровані як ФОП.

Для того, щоб подати заявку, необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму.

Яка ще є допомога від Карітас взимку

Також взимку громадянам доступна різнопланова допомога від психологічної до грошової від "Карітас Харків". Програму реалізують за фінпідтримки Італійської агенції з питань співробітництва в галузі розвитку.



Проєкт дозволить надати доступ для вразливих верств жителів Харківщини до базових медичних, психосоціальних, соціальних послуг та до засобів до існування у прифронтових громадах.

Для додаткової інформації можна звернутися за телефоном гарячої лінії: 0-800-336-734.

Раніше ми писали, що взимку українці можуть подати заявки Норвезькій раді у справах біженців на грошову допомогу. Дехто з громадян отримав право повторно звернутися за коштами.

Ще повідомлялося, що 19 лютого у Сумській області можна отримати фінансову допомогу від Агенції ООН у справах біженців. Зокрема, кошти нададуть пенсіонерам та людям з інвалідністю у розмірі 10,8 тис. грн.