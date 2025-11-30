Українські біженці в Шотландії — чому вони можуть залишитися без житла

Жінка з дітьми. Фото: УНІАН

Українські біженці у Шотландії ризикують залишитися без житла після того, як уряд відмовився від фінансової підтримки сімей, які їх прихистили. Без урядових виплат шотландські сім'ї вже не зможуть надавати підтримку українцям.

Про це йдеться у публікації Daily Mail.

Біженці в Шотландії

Для українців в Шотландії діють кілька державних програм. Наприклад:

"Житло для України" (Homes for Ukraine) — за якою британським сім’ям держава спочатку платила щомісяця по 500 фунтів стерлінгів — це подяка за те, що прихистили біженців. Також біженці отримували безпечне житло та візи на три роки. "Сімейна схема" — програма з'явилася у березні 2022 року. За нею українці могли приїжджати до Великої Британії до родичів. Програму закрили у лютому 2024 року.

Втім, у 2025 році умови перебування українських біженців стали іншими. Так, їм надають візи лише на 18 місяців, а тим, хто надав прихисток українцям, виплати взагалі скасовують. Усе через те, що:

британські сім’ї були попереджені про часові межі підтримки;

за 18 місяців люди нібито мали б "спланувати самостійне життя".

Що зміниться для біженців

Шотландські громади та місцева влада попереджають: зміни, які впроваджує влада, можуть призвести до драматичних наслідків. Так, після початку повномасштабної війни між Росією та Україною до Шотландії приїхали 28 тисяч українців — переважно діти та жінки. Тепер значна частина людей ризикує втратити дах над головою.

Рішення нового лейбористського уряду може змусити людей, які раніше усіляко підтримували біженців з України, відмовляти у наданні житла. При цьому місцеві служби й так працюють у надзвичайному режимі через брак ресурсів.

"Багато шотландців були раді вітати у своїх будинках українців, які рятуються від варварського вторгнення Путіна, але тепер їм, схоже, доведеться зробити неможливий вибір", — сказала представниця шотландської консервативної партії з питань житла Меган Галлахер.

Втім, деякі шотландські родини, які прихистили українців, зізнаються, що вони не планують виганяти своїх гостей, але розуміють, що багатьом іншим сім'ям може забракнути фінансів.

Раніше стало відомо, що деякі українці у США перебувають під загрозою депортації. Причина — адміністрація Дональда Трампа наразі не оброблює гуманітарну програму для біженців, яка була започаткована колишнім президентом Джо Байденом. Також ми писали, що для українців у Німеччині незабаром скасують Bürgergeld — соцпідтримку для безробітних. Передбачається, що за деякими біженцями збережуть лише виплати доступні шукачам притулку з інших країн.