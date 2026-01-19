Відео
Канада полегшує життя біженцям — що зміниться для українців

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 20:55
Переїзд до Канади — як змінюються правила для біженців
Канада. Фото: УНІАН

Канада дозволить біженцям, які в'їхали до країни за програмою возз'єднання сім'ї, зможуть оформити своє перебування за кордоном за спрощеною процедурою. Так, після затвердження заявки, їм дозволять легально проживати, працювати та навчатися у Канаді до 31 березня 2027 року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті канадського уряду.

Читайте також:

Що зміниться для українців в Канаді 

Зараз заявки на участь у програмі, яка була спрямована на підтримку сімей, які постраждали від російського вторгнення в Україну не приймаються, але зміни торкнуться громадян, які прибували до Канади в період з жовтня 2023 по жовтень 2024 року. Тож українцям з правом участі у цій програмі, дозволять вільно перебувати в цій країні до 31 березня 2027 року. До цієї дати люди зможуть:

  • відкривати новий або продовжувати чинні дозволи на роботу;
  • отримати новий дозвіл на навчання;
  • продовжити або відновити статус тимчасового мешканця.

Зробити ці дії українці можуть ще до офіційного затвердження їхньої заявки на постійне проживання. Завдяки цьому процедура подання заявок на продовження перебування в Канаді стане простішою для людей, які очікують відповіді на свої заяки. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Польщі змінюватимуть програму фінансової допомоги "800+" для родин, які виховують неповнолітніх дітей. Передбачається, що ймовірно з 2027 року батькам не потрібно буде щорічно подавати заявку на виплату грошей, оскільки участь у програмі продовжуватиметься автоматично.  

Раніше ми писали, що в Чехії планують посилити контроль за умовами перебування біженців. Відомо, до яких змін готуватися українцям. Також писали, в яких країнах ЄС найвищі зарплати. Про це важливо знати, якщо плануєте переїжджати жити за кордон. 

Канада біженці війна в Україні виїзд за кордон місце проживання
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
