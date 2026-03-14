Війна на Близькому Сході відчутно вдарить по гаманцях українських аграріїв

Трактор проводить роботи у полі під час посівної кампанії. Фото: УНІАН

Війна на Близькому Сході сильно вплине на витрати українських аграріїв під час посівної кампанії у 2026 році. Додатковий тиск виникає через подорожчання мінеральних добрив.

Про це сказав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі Новини.LIVE.

Як зростуть витрати на посівну

За словами Марчука, цього року кампанія, наприклад, по мінеральним добривам, буде на 20-25% дорожчою, ніж у 2025 році.

"Тобто, собівартість зростає і ціна на сировину має бути більшою. Але Україна не диктує у світі ціну, тож те, що сформовано на міжнародних біржах — це видаватиме ситуацію по всьому світу. Тому зараз важко спрогнозувати, як розвиватиметься ситуація", — сказав він.

До того ж, як зазначив очільник Всеукраїнської аграрної ради, зараз розпочинається активна робота товаровиробників на фоні здорожчання палива. Відповідно, подорожчає собівартість виробництва й збільшаться витрати на посівну кампанію.

Натомість товаровиробники, на плечі яких ляжуть додаткові фінансові витрати, втратять частину своєї економічної спроможності.

Що ще варто знати

Раніше координатор експертної групи "Економічна експертна платформа" Олег Гетман в ефірі Новини.LIVE повідомив, що ефект впливу логістики на споживчі ціни в Україні мізерний, оскільки частка пального у собівартості виробництва продуктів харчування перебуває на рівні усього 10%.

"Якщо зараз пальне подорожчає на 10-20%, то ціни виростуть максимум на 1%", — підкреслив експерт.

Подорожчання товарів не уникнути, але ціни оновляться не через збільшені витрати на бензин, а з огляду на темпи інфляції.

Раніше ми розповідали, що українці почнуть платити більше за молочні продукти й м'ясо. Перша категорія подорожчає вже наприкінці березня, тоді як м'ясні вироби — напередодні й після Великодня. Ще пояснювали, як зміняться ціни на хліб у 2026 році. За останні 3 роки найважливіший для населення продукт щомісяця дорожчав від 1,5 до 2%.