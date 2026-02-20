У Приват24 доступний сервіс, що гарантує миттєві знижки на покупки — умови

Банківська установа та карта в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Клієнти державного "ПриватБанку" можуть активувати послугу персональних знижок, спеціальних пропозицій та бонусів під час здійснення покупок. Йдеться про дію спеціальної програми, де можна знайти індивідуальні акційні пропозиції.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на офіційну інформацію банку.

Хто може скористатися сервісом знижок у ПриватБанку

Кожен клієнт може скористатися персональними бонусами у програмі лояльності "Привіт" у мобільному застосунку "Приват24".

Вона передбачає надання від партнерів індивідуальних акційних пропозицій зі знижками та кешбеком. У її рамках здійснюється аналіз звичних витрат клієнта та підбираються найкращі пропозиції, орієнтовані на особисті потреби.

Відповідні пропозиції можуть діяти будь-який період часу, залежно від умов партнера програми. Скористатися такою можливістю можуть усі, в кого встановлений "Приват24". Долучитися до знижок можуть навіть найменші клієнти банку, які досягли 14 років.

За умовами програми, знижки та кешбек доступні в офлайн- та онлайн-магазинах партнерів банку.

Як почати отримувати вигоди від програми у "Приват24"

Громадяни, які не бажають втрачати шанс отримати знижки та кешбек, можуть активувати вигідні пропозиції у застосунку "Приват24". Для цього потрібно:

зайти у сервіс "Привіт";

відкрити розділ "Пропозиції";

ознайомитися з доступними пропозиціями;

обрати найбільш вдалі, натиснувши "+" на картці.

Після активації пропозиції знижка та кешбек будуть надаватися автоматично від кожної оплати карткою під час дії акції від партнера.

Інформація про отримані вигоди за акційними пропозиціями буде відображатися на головному екрані розділу "Привіт".

Інші вигоди на покупки від ПриватБанку

У банку у лютому запровадили вигідні умови здійснення покупок з послугою "Оплата частинами". Клієнти завдяки "Love Season" отримали можливість розділення вартості купівель на більшу кількість платежів.

Вони зможуть оформлювати товари на подарунки у магазинах-партнерах з більшою вигодою до 9 березня 2026 року.

Взяти участь в акції можуть повнолітні клієнти, які мають такі картки з лімітом за послугою "Оплата частинами":

"Універсальна"

"Універсальна Gold";

преміальні картки Mastercard і Visa.

Раніше ми розповідали, що у ПриватБанку діє запобіжник, що дозволить убезпечити кошти від несанкціонованих списань. Йдеться про можливість зниження рівня ліміту для покупок в інтернеті.

Ще ми писали, що у ПриватБанку на тлі вимкнення електроенергії може статися збій техніки під час операцій у банкоматах чи терміналах. Клієнтам надали алгоритм, як діяти у таких ситуаціях.