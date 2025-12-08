Комісія за зняття готівки у банкоматі — які умови у ПриватБанку

Людина з карткою біля банкоматf. Фото: Новини.LIVE

В Україні банки можуть стягувати комісію за зняття готівки в банкоматах. Наприклад, у державному ПриватБанку сума списання залежить від низки факторів.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Комісія за зняття грошей з карт ПриватБанку

Так, 5 грудня 2025 року одна із громадянок на сторінці ПриватБанку у соціальній мережі Facebook розповіла, що банк стягнув комісію, коли вона знімала гроші зі своєї картки "Універсальна". Жінка зауважила, що операцію виконувала через банкомат ПриватБанку та попросила уточнити, чи можна знімати гроші без комісії.

Фінансова установа не відреагувала на публікацію клієнток, однак інша користувачка написала, що комісія за зняття готівки з картки "Універсальна" відбувається згідно з умовами обслуговування.

"Щоб знімати без комісії, відкрийте карту для виплат (не цільове поповнення 0,5% не більше 50 грн, але відсутня комісія на зняття)", — зазначалося у повідомленні.

Комісія для картки "Універсальна" ПриватБанку

На картці "Універсальна" можуть бути як власні гроші клієнта, так і кредитні кошти. На сайті фінустанови йдеться про те, що комісія може бути різною:

якщо знімати власні кошти у банкоматах — 1% від суми;

якщо операцію виконати за кордоном — 2%;

якщо знімати гроші у касі ПриватБанку, тоді розмір комісії коливатиметься від 0,2% до 0,5%.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, клієнтам ПриватБанку з карткою

Mastercard можуть подарувати iPhone 17, якщо вони підключать послугу "Оплата частинами".

"Якщо ви ще не користувалися "Оплатою частинами" та шукаєте ідеальний подарунок для рідних чи плануєте придбати нові гаджети, зараз саме час це зробити. Реєструйтеся в акції, оформлюйте "Оплату частинами" з Mastercard та беріть участь у розіграші топових гаджетів Apple", — розповіли у банку.

Акція розпочалася 4 грудня і триватиме до 31 грудня. Крім сучасного смартфона клієнти банку можуть виграти ноутбук Macbook Air M2, планшет iPad A16 та навушники AirPods 4.

Раніше ми розповідали, що ПриватБанк припинить дію старих пластикових карт. Клієнти з цими картками не зможуть отримувати послуги. Ще ми писали, що клієнти ПриватБанку можуть отримати кешбек до 15 тис. грн за деякі міжнародні перекази. У банку пояснили, кого це стосується.