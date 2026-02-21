У ПриватБанку пояснили, як працюватиме послуга єЧек для клієнтів

Розрахунок банківською карткою. Фото: Новини.LIVE, Pixabay. Колаж: Новини.LIVE

Клієнти державного "ПриватБанку" у рамках пілотного проєкту державного сервісу "єЧек" зможуть отримувати у застосунку "Приват24" цифрові фіскальні чеки за здійснені покупки у низці провідних торгових мереж. У банку пояснили, як працюватиме послуга, та перелічили переваги.

Послуга "єЧек" для клієнтів ПриватБанку

Як зазначили у банку, клієнти фінустанови одними з перших в країні зможуть скористатися перевагами нового сервісу. Тепер є можливість отримувати у застосунку "Приват24" цифрові фіскальні чеки за здійснену купівлю товарів.

"Тепер втратити чек буде неможливо: отримуйте цифрові чеки за покупки у провідних торгових мережах просто у "Приват24", — повідомили у банку.

"єЧек" стане цифровим доступом до звичайного фіскального чека після розрахунку платіжною карткою як в магазині, так і онлайн.

При цьому старий формат касового чека, як і раніше, буде фіскалізуватися продавцями і зберігатися у держсистемі обліку. Тоді як покупці зможуть його побачити у своєму застосунку "Приват24".

У банку зауважили, що під час пілотного етапу проєкту паралельно будуть діяти дві форми чеку — паперова та електронна.

Ілюстрація. Джерело: ПриватБанк

Де буде доступна можливість отримати "єЧек"

У фінустанові зауважили, що державний "ПриватБанк" офіційно став партнером нового держсервісу цифрового чека "єЧек". Пілотну програму запустили у низці торговельних мереж. Зокрема, можливість отримати "єЧек" тепер доступна в таких точках продажу:

Аврора;

Фора;

Ашан;

АЗС "Укрнафта".

Клієнтам ПриватБанку тепер буде надано зручний доступ до чека у виписці для таких операцій та послуг:

повернення;

гарантії;

контроль витрат.

При цьому для бізнесу з'явиться вигода, адже послуга збереже кошти на друку чеків і обслуговуванні кас.

Які ще можливості доступні у ПриватБанку

Днями також банк запустив послугу з розподілу спільних витрат під назвою "Запит на оплату". Сервіс покликаний спростити розподіл спільних витрат без необхідності обміну даними карт.

За допомогою нової функції клієнти, які здійснили оплату, зможуть надіслати іншим учасникам запит на повернення частини коштів без обміну номерами карт чи надсилання чеків в месенджерах.

Нова послуга стосуватиметься наступних операцій:

Розрахунок за спільні покупки;

Оплата у закладах громадського харчування;

Розрахунок за поїздки у таксі;

Купівля подарунків.

