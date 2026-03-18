Розрахунок за послуги ЖКГ у ПриватБанку: як платити менше

У державному "ПриватБанку" передбачені вигоди для клієнтів, які обирають спосіб онлайн-розрахунку за житлово-комунальні послуги (ЖКП). Зокрема, не передбачене стягнення комісії за певних умов, якщо йдеться про оплату з "пенсійних" карток, та діють знижені тарифи на відміну від звичних способів розрахунку.

Вигоди від розрахунку за послуги ЖКГ у ПриватБанку

За інформацією фінустанови, здійснення розрахунків за комунальні послуги через сервіси ПриватБанку для клієнтів передбачають максимальну вигоду. Зокрема, з-поміж переваг здійснення онлайн-оплати через банкінг "Приват24":

цілодобовий доступ;

оперативність;

можливість здійснення контролю оплати в історіях;

доступ до платіжок за минулі роки з архівів;

заощадження коштів на комісіях.

Клієнтам доступні такі способи розрахунку у дистанційному режимі:

офіційний портал "Приват24";

застосунок "Приват24";

термінали самообслуговування;

через оператора банку: 3700.

Які комісії за оплату комуналки у ПриватБанку

За даними банку, комісії за можливість здійснення оплати за житлово-комунальні послуги у ПриватБанку можуть суттєво різнитися залежно від обраного способу.

У фінустанові радять користуватися електронними сервісами банку, адже саме вони дають найбільші можливості для заощадження на комісіях.

Зокрема, ті, хто отримує пенсії на картки ПриватБанку, можуть взагалі не платити комісію під час розрахунку за комунальні послуги у "Приват24". Згідно з правилами, не передбачається стягнення комісії, якщо оплата здійснюється з карти для виплат у сумі до 5 тис. грн (включно), якщо виконано не більше 15 платежів упродовж місяця.

Аналогічно не передбачена комісія, якщо робити розрахунок через Приват24/Автоплатежі з "Картки для виплат" до 5 тис. грн та не більш ніж 15 оплат.

Якщо здійснювати оплату за номером оператора 3700, то комісія буде прирівняна до оплати через касу відділення.

У разі здійснення розрахунку за кредитні кошти, то додаткову комісію можуть не стягувати, якщо є договір з постачальником.

Якщо йдеться про оплату з карт інших банківських установ, то списується комісія у терміналах самообслуговування у розмірі 1%.

У разі здійснення платежів неідентифікованими клієнтами в касах банку, то передбачена комісія при оплаті до 1 тис. грн — 15 грн, від 1 тис. грн — у розмірі 1% (мінімум 15 грн, максимум 200 грн).



Часті питання

Як клієнту перевірити успішність платежу та отримати квитанцію

У разі оплати комуналки через електронні сервіси перевірити успішність платежу можна у "Приват24", зайшовши одразу у меню "Архів платежів" або "Виписка за карткою". Підтвердженням платежу є його відображення у виписці. Доступний як друк платіжки, так і надсилання повідомленням на e-mail.

Якщо платіж пройшов успішно, то можна отримати квитанцію. Зокрема, за необхідності можна роздрукувати платіжне доручення у банківському відділенні.

Коли зарахуються гроші після здійснення платежів

За даними банку, як правило, комунальні платежі та платежі за реквізитами здійснюються миттєво. Лише в окремих випадках — процедура може забрати один-два робочих дні.

Бюджетні платежі перераховують поточного дня до 22:30. Після цього часу гроші перераховують наступного банківського дня.