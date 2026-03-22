Головна Фінанси У ПриватБанку пояснили процес отримання кешбеку за пальне

Дата публікації: 22 березня 2026 08:45
Хлопець тримає в руках смартфон. Фото: Unsplash

Державний ПриватБанк оголосив про початок виплат кешбеку на пальне за програмою Націоналньний кешбек. Клієнти банку заощаджуватимуть від 2 до 11 гривень на кожному літрі пального. Деякі з них отримуватимуть гроші автоматично.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку, передає Новини.LIVE.

Кешбек на пальне у ПриватБанку

У фінустанові пояснили, що йдеться про держпрограму, за якою власники автівок отримають часткову компенсацію додаткових витрат, пов'язаних з подорожчанням бензина, дизеля та автогазу. Так, клієнти банку, які користуються карткою Національний кешбек ПриватБанку та Mastercard, зможуть автоматично отримувати від 5% до 15% компенсації. 

Як підключити кешбек на пальне

Кешбек нараховуватиметься автоматично, коли водій оплачуватиме купівлю пального на АЗС карткою, яка підв'язана до програми. Побачити накопичену суму можна буде у застосунку Дія. 

"Для користувачів карток "Національний кешбек" ПриватБанку, які вже активували програму "Національний кешбек" в Дії, не потрібно робити жодних додаткових дій", — пояснили в банку. 

Натомість автовласники, які захочуть приєднатися до програми лише зараз, можуть  відкрити цифрову картку "Національний кешбек" у застосунку Приват24. Платити за неї не потрібно. Після оформлення картки потрібно обрати її у застосунку Дія, щоб отримувати нарахований кешбек.

Як можна буде витратити кешбек

Накопичені кошти кешбеку можна витратити на оплату комунальних, поштових послуг, придбання українських продуктів, ліків, книг або на благодійність у розділі "Добро" на сайті банку та в Приват24.

Раніше ми розповідали, як змінилася програма Національний кешбек. Так, уряд встановив дві різні ставки для повернення грошей. Ще писали, що дитяча допомога в Україні надаватиметься у спрощеному форматі. Відтепер заявки від батьків прийматимуть ЦНАПи. 

Часті питання

Де можна розплатитися карткою Національний кешбек?

Розрахуватися накопиченим кешбеком можна в супермаркетах NOVUS і LIGA PRIM, а також під час онлайн-покупок на ROZETKA. Купити продукти за кошти нацкешбеку можна в мережах Близенько, Auchan, SPAR, VARUS, Torba, Сім23, Сімі та магазинах Fozzy Group – Сільпо, Фора і ТРАШ!. До того ж кешбек поширюється на онлайн-замовлення на маркетплейсі MAUDAU.

Як купити ліки за Національний кешбек?

Щоб оплатити ліки карткою Національний кешбек, потрібно обрати препарати, вироблені українськими фармкомпаніями в аптеках, які приєдналися до програми. Учасниками Нацкешбеку є, наприклад, АНЦ, 9-1-1 та інші аптеки. Препарати оплачують віртуальною карткою, яка є у вашому смартфоні.

ПриватБанк банки Приват24 банк Національний кешбек
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
