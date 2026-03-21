Клієнти ПриватБанку отримають кешбек до 100 000 грн: умови

Клієнти державного "ПриватБанку" можуть скористатися шансом отримати різні суми кешбеку за здійснення деяких грошових переказів з картками Mastercard. Зокрема, мінімально можна розраховувати на нарахування 250 грн, а максимально — 100 000 грн.

Про це йдеться в офіційній інформації держбанку, передають Новини.LIVE.

За яких умов ПриватБанк нарахує кешбек

Згідно з даними фінустанови, до 5 квітня 2026 року триватиме

кешбек-програма, що передбачає повернення різних сум на рахунки клієнтів за здійснення міжнародних переказів з картками Mastercard.

Учасникам програми можуть нарахувати кешбек від 250 до 50 000 грн. Окрім того, на завершальному етапі банк обіцяє розіграти максимальний розмір кешбеку у 100 000 грн. Правила акції не передбачають обмежень на загальну суму нарахувань, яку зможе отримати один учасник.

Для того, щоб долучитися до програми та стати потенційним претендентом на кекшбек, необхідно дотриматися таких умов:

одержати зарахування коштів від міжнародного р2р-переказу на картку Mastercard, відкриту у ПриватБанку;

здійснити відправлення міжнародного грошового переказу із картки Mastercard ПриватБанку на іноземну карту Mastercard.

За даними фінустанови, кожен міжнародний грошовий переказ із картки на картку Mastercard візьме участь у розіграші кешбеку автоматично.

Що треба знати про здійснення міжнародного переказу

Клієнти банку, які поспішать здійснити міжнародні перекази на карти Mastercard у березні, зможуть заплатити знижені комісії від 1%. У квітні фінустанова скасує пільгові правила. Зробити це можна, враховуючи ліміти, що діють під час воєнного стану.

Здійснити міжнародний р2р переказ дозволяється виключно з валютної карти Mastercard через мобільний застосунок "Приват24", або його вебверсію:

мінімальна сума переказу може становити один долар або один євро (еквівалент);

максимальна — 100 000 грн (еквівалент). Місячний ліміт на грошові перекази на закордонні картки становить 100 000 грн.

Часті питання

Які тарифи на міжнародні перекази у "Приват24"

До кінця березня у банку діє знижений тариф на міжнародні перекази з картами Mastercard у "Приват24". Фінустанова влітку 2025 року надала можливість заощадити на валютних переказах. Тоді комісію на тимчасовій основі знизили так:

з 1,5% до 1% — за здійснення переказів з іноземних карт Mastercard на карти Mastercard ПриватБанку;

з 2% до 1% — з валютних карт Mastercard ПриватБанку на закордонні картки Mastercard.

Як здійснити грошовий переказ

Здійснити переказ із закордонних карток Mastercard на картки Mastercard від ПриватБанку максимально оперативно та безпечно можна через застосунок або портал банку. Для цього необхідно виконати такі дії: