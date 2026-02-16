Національний кешбек з 1 березня змінить умови виплат

Віртуальна картка Національного кешбеку. Фото: Київська ОВА

Кабінет Міністрів змінив правила програми "Національний кешбек". Уже з 1 березня вона працюватиме за новою моделлю — із двома різними ставками повернення коштів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію, оприлюднену на сайті Міністерства економіки.

Як зміниться Національний кешбек з березня

До 28 лютого 2026 року кешбек нараховуватиметься за чинними правилами — у розмірі 10% на всі товари в програмі.

Починаючи з 1 березня 2026 року програма працюватиме за диференційованою моделлю з двома рівнями кешбеку — 5% і 15% залежно від категорії товарів. Уряд пояснює, що так держава зможе точніше підтримати українських виробників, особливо в тих сегментах, де на полицях багато імпорту.

Який кешбек нараховуватимуть

З 1 березня 2026 року кешбек нараховуватиметься:

15% — на споживчі товари українського виробництва в категоріях, де частка імпорту в споживчому кошику перевищує 35%.

Йдеться, зокрема, про непродовольчі товари:

косметику та засоби гігієни;

побутову хімію;

товари для дому;

товари для ремонту та будівництва;

товари для тварин;

канцелярія;

одяг та взуття тощо.

А також окремі продукти харчування — тверді та м’які сири, деякі види макаронних виробів і круп.

Також з 1 березня 2026 року кешбек у розмірі 5% нараховуватиметься на товари українського виробництва в категоріях, де частка імпорту в споживчому кошику нижча за 35%.

Це, зокрема:

солодощі та кондитерські вироби;

безалкогольні напої;

аптечні товари;

товари для саду та городу;

снеки;

консервовані продукти;

овочі та фрукти, риба та морепродукти;

олія;

м’ясо;

молочні продукти (крім твердих і м’яких сирів);

соуси та приправи;

хліб та свіжа випічка;

борошно та інші товари для випічки;

заморожені продукти;

яйця;

інша бакалія.

Як працюватимуть нарахування

До 1 березня Мінекономіки проведе додаткові роз’яснення для ритейлерів, виробників і банків, щоб нові правила застосовувалися однаково.

Усі нарахування кешбеку, як і раніше, надходитимуть на картку "Національний кешбек", обрану в застосунку Дія. Там же можна перевірити суму.

Витратити кешбек можна на:

комунальні послуги;

поштові послуги;

харчові продукти українського виробництва в магазинах та супермаркетах;

українські лікарські засоби та медичні вироби;

книги та іншу друковану продукцію;

благодійність – на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

Перевірити, чи бере участь товар у програмі "Національний кешбек", можна на сайті "Зроблено в Україні" або через сканер штрихкодів у Дії.

Як приєднатися до програми "Національний кешбек"

Покупцеві для участі в програмі необхідно зареєструватися в застосунку Дія, де обрати один із банків-учасників програми та відкрити в ньому картку Національний кешбек.

Під час оформлення картки слід дати згоду на обробку транзакцій, а після відкриття – перевірити в Дії, чи коректно обрана картка.

