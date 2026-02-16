Національний кешбек з 1 березня змінить умови виплат

Уряд перезапускає Національний кешбек з новими ставками — що зміниться
Кабінет Міністрів змінив правила програми "Національний кешбек". Уже з 1 березня вона працюватиме за новою моделлю — із двома різними ставками повернення коштів.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію, оприлюднену на сайті Міністерства економіки.
Як зміниться Національний кешбек з березня
До 28 лютого 2026 року кешбек нараховуватиметься за чинними правилами — у розмірі 10% на всі товари в програмі.
Починаючи з 1 березня 2026 року програма працюватиме за диференційованою моделлю з двома рівнями кешбеку — 5% і 15% залежно від категорії товарів. Уряд пояснює, що так держава зможе точніше підтримати українських виробників, особливо в тих сегментах, де на полицях багато імпорту.
Який кешбек нараховуватимуть
З 1 березня 2026 року кешбек нараховуватиметься:
- 15% — на споживчі товари українського виробництва в категоріях, де частка імпорту в споживчому кошику перевищує 35%.
Йдеться, зокрема, про непродовольчі товари:
- косметику та засоби гігієни;
- побутову хімію;
- товари для дому;
- товари для ремонту та будівництва;
- товари для тварин;
- канцелярія;
- одяг та взуття тощо.
А також окремі продукти харчування — тверді та м’які сири, деякі види макаронних виробів і круп.
Також з 1 березня 2026 року кешбек у розмірі 5% нараховуватиметься на товари українського виробництва в категоріях, де частка імпорту в споживчому кошику нижча за 35%.
Це, зокрема:
- солодощі та кондитерські вироби;
- безалкогольні напої;
- аптечні товари;
- товари для саду та городу;
- снеки;
- консервовані продукти;
- овочі та фрукти, риба та морепродукти;
- олія;
- м’ясо;
- молочні продукти (крім твердих і м’яких сирів);
- соуси та приправи;
- хліб та свіжа випічка;
- борошно та інші товари для випічки;
- заморожені продукти;
- яйця;
- інша бакалія.
Як працюватимуть нарахування
До 1 березня Мінекономіки проведе додаткові роз’яснення для ритейлерів, виробників і банків, щоб нові правила застосовувалися однаково.
Усі нарахування кешбеку, як і раніше, надходитимуть на картку "Національний кешбек", обрану в застосунку Дія. Там же можна перевірити суму.
Витратити кешбек можна на:
- комунальні послуги;
- поштові послуги;
- харчові продукти українського виробництва в магазинах та супермаркетах;
- українські лікарські засоби та медичні вироби;
- книги та іншу друковану продукцію;
- благодійність – на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.
Перевірити, чи бере участь товар у програмі "Національний кешбек", можна на сайті "Зроблено в Україні" або через сканер штрихкодів у Дії.
Як приєднатися до програми "Національний кешбек"
Покупцеві для участі в програмі необхідно зареєструватися в застосунку Дія, де обрати один із банків-учасників програми та відкрити в ньому картку Національний кешбек.
Під час оформлення картки слід дати згоду на обробку транзакцій, а після відкриття – перевірити в Дії, чи коректно обрана картка.
