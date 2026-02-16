Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Уряд перезапускає Національний кешбек з новими ставками — що зміниться

Уряд перезапускає Національний кешбек з новими ставками — що зміниться

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 19:06
Національний кешбек з 1 березня змінить умови виплат
Віртуальна картка Національного кешбеку. Фото: Київська ОВА

Кабінет Міністрів змінив правила програми "Національний кешбек". Уже з 1 березня вона працюватиме за новою моделлю — із двома різними ставками повернення коштів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію, оприлюднену на сайті Міністерства економіки.

Реклама
Читайте також:

Як зміниться Національний кешбек з березня

До 28 лютого 2026 року кешбек нараховуватиметься за чинними правилами — у розмірі 10% на всі товари в програмі.

Починаючи з 1 березня 2026 року програма працюватиме за диференційованою моделлю з двома рівнями кешбеку — 5% і 15% залежно від категорії товарів. Уряд пояснює, що так держава зможе точніше підтримати українських виробників, особливо в тих сегментах, де на полицях багато імпорту.

Який кешбек нараховуватимуть

З 1 березня 2026 року кешбек нараховуватиметься:

  • 15% — на споживчі товари українського виробництва в категоріях, де частка імпорту в споживчому кошику перевищує 35%.

Йдеться, зокрема, про непродовольчі товари:

  • косметику та засоби гігієни;
  • побутову хімію;
  • товари для дому;
  • товари для ремонту та будівництва;
  • товари для тварин;
  • канцелярія;
  • одяг та взуття тощо.

А також окремі продукти харчування — тверді та м’які сири, деякі види макаронних виробів і круп.

Також з 1 березня 2026 року кешбек у розмірі 5% нараховуватиметься на товари українського виробництва в категоріях, де частка імпорту в споживчому кошику нижча за 35%.

Це, зокрема:

  • солодощі та кондитерські вироби;
  • безалкогольні напої;
  • аптечні товари;
  • товари для саду та городу;
  • снеки;
  • консервовані продукти;
  • овочі та фрукти, риба та морепродукти;
  • олія;
  • м’ясо;
  • молочні продукти (крім твердих і м’яких сирів);
  • соуси та приправи;
  • хліб та свіжа випічка;
  • борошно та інші товари для випічки;
  • заморожені продукти;
  • яйця;
  • інша бакалія.

Як працюватимуть нарахування

До 1 березня Мінекономіки проведе додаткові роз’яснення для ритейлерів, виробників і банків, щоб нові правила застосовувалися однаково.

Усі нарахування кешбеку, як і раніше, надходитимуть на картку "Національний кешбек", обрану в застосунку Дія. Там же можна перевірити суму.

Витратити кешбек можна на:

  • комунальні послуги;
  • поштові послуги;
  • харчові продукти українського виробництва в магазинах та супермаркетах;
  • українські лікарські засоби та медичні вироби;
  • книги та іншу друковану продукцію;
  • благодійність – на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

Перевірити, чи бере участь товар у програмі "Національний кешбек", можна на сайті "Зроблено в Україні" або через сканер штрихкодів у Дії. 

Як приєднатися до програми "Національний кешбек"

Покупцеві для участі в програмі необхідно зареєструватися в застосунку Дія, де обрати один із банків-учасників програми та відкрити в ньому картку Національний кешбек.

Під час оформлення картки слід дати згоду на обробку транзакцій, а після відкриття – перевірити в Дії, чи коректно обрана картка.

Раніше ми розповідали, що вразливі категорії громадян можуть взяти участь у програмі фіндопомоги від Норвезької ради у справах біженців. Заявки прийматимуть до 25 лютого 2026 року. 

Також ми розповідали, що в Україні "дитячу" допомогу можна буде оформити у спрощеному форматі. Тепер заявки можна подавати також через ЦНАПи. 

виплати доходи кешбек нацкешбек українські виробники
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації