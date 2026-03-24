Відкриття карт у ПриватБанку: клієнтам нарахують +50 грн

Людина тримає банківську картку у руці. Фото: Новини.LIVE

До кінця березня 2026 року державний "ПриватБанк" обіцяє за відкриття деяких карт нарахувати 50 грн. Такий бонус на покупки можна буде отримати у разі оформлення однієї з карт міжнародної платіжної системи Mastercard.

Як у ПриватБанку отримати +50 грн на купівлі

Долучитися до акції з нарахування додаткової суми грошей зможуть батьки дітей, власників "Карток Юніора" та діти від 14 років, власники таких карт міжнародної платіжної системи Mastercard від ПриватБанку. Передбачається надання привітального бонуса у 50 грн на перші купівлі за поповнення таких карт до 31 березня 2026 року.

За умовами програми, акційні умови поширюються виключно на нових клієнтів, які відкрили "Картки Юніора", тоді як перевипуск такої картки враховуватися не буде.

"Картка Юніора" є фінансовим продуктом для дітей від шести до 17 років. Завдяки наявності такої картки дитина навчиться економії кишенькових грошей та розпорядження ними, брати участь у різних конкурсах.

Як долучитися до участі в акції ПриватБанку

Для того, щоб мати право претендувати на нарахування привітального бонусу у 50 грн на перші купівлі до 31 березня громадяни мають виконати такі кроки:

1. Здійснити оформлення нової "Картки Юніора" Mastercard;

2. Зробити підтвердження участі через комунікацію від організатора у "Приват24" або через сторінку акції;

3. Здійснити поповнення "Картки Юніора" у будь-який спосіб разовим платежем від 100 грн.

Раніше повідомлялося, що українці мають можливість замовляти нові картки від ПриватБанку чи перевипускати старі, адже для них недоступні деякі послуги. За даними банку, такий сервіс не передбачатиме стягнення плати до кінця поточного року.

Також ми писали, що у ПриватБанку рекомендують користуватися електронними сервісами під час розрахунку за комунальні послуги. Саме такий підхід дає найбільші можливості для заощадження на комісії.

Часті питання

Які правила оформлення "Картки Юніора"

Громадяни можуть відкрити для дітей "Картку Юніора" у банківському відділенні ПриватБанку. З собою необхідно буде прихопити свідоцтво про народження дитини (навіть, якщо видане не в Україні), ідентифікаційний код (якщо є), електронний паспорт чи ID-картку для дітей віком від 14 років, актуальний номер телефону дитини. Також у відділення разом з батьками мають прибути діти після такого віку.

Окрім того, діти з 14 років мають право оформити карту самотужки за наявності вищевказаних документів.

Які вигоди для батьків від "Картки Юніора"

За інформацією банку, батьки завдяки "Картці Юніора" зможуть здійснювати контроль витрат дитини за випискою рахунку "Приват24". Також серед переваг — оперативне поповнення будь-якої миті через застосунок, термінали чи регулярні платежі.

Передбачається встановлення ліміту, завдяки чому дитина не зможе витрачати більше, ніж хочуть батьки. Окрім того, таку картку можна легко заблокувати, якщо було втрачено, зберігши кревні.