Україна
Попри інфляцію — де в Україні ціни зростають дуже повільно

Попри інфляцію — де в Україні ціни зростають дуже повільно

Дата публікації: 13 грудня 2025 21:06
Ціни та інфляція в Україні — що відбувалося у Хмельницькій та Сумській областях у листопаді 2025
Людина з грошима у руках. Фото: Новини.LIVE

В останній місяць осені 2025 року споживчі ціни в Україні продовжували зростати, але нерівномірно. Загалом вони підвищилися на 0,4%, якщо порівнювати з жовтнем.

Найменше зростання зафіксовано у Сумській та Хмельницькій областях, свідчать дані Державної служби статистики.

Читайте також:

Споживчі ціни у листопаді

За статистикою, яку оприлюднив держорган, у цих двох регіонах ціни зросли усього на 0,1%. 

null
Споживчі ціни в Україні у листопаді 2025 року. Фото: Держстат

Найвищий показник зростання серед усіх регіонів країни у листопаді був у Чернігівській та Полтавській областях — 0,7%. 

Зазначається, що у Києві, Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях ціни теж зростали, але не так суттєво. Показник підвищення досяг межі у 0,6%. 

У річному вимірі інфляція у листопаді сповільнилася до 9,3%. Це відобразило загальну тенденцію до зниження цінового тиску.

Різниця між регіонами залишилась значною. Області з найвищим зростанням у +0,7% показали результат, що у сім разів перевищує приріст у регіонах із найменшою динамікою у +0,1%.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, економіст і фінансист Сергій Фурса нещодавно спрогнозував, якою може бути інфляція в Україні у 2026 році. На його думку, наступного року справдяться очікування аналітиків та Національного банку України (НБУ).

"Скоріш за все інфляція буде менша ніж 10% на кінець року", — сказав експерт.

Він також додав, що впродовж останніх місяців 2025 року темпи інфляції сповільнилися. Цей процес є стабільним. 

Раніше ми писали про справжню ціну на якісну ковбасу. На товар, який продається у супермаркетах, впливають спосіб виробництва, жирність й так далі. Також дізнавайтесь, скільки грошей треба віддати за якісну червону ікру в Україні.

інфляція ціни в Україні економіка ціни війна в Україні
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
