НБУ оновив облікову ставку — в чому причина та що зміниться

Будівля НБУ. Фото: УНІАН

Правління Національного банку України ухвалило рішення перейти до етапу пом’якшення монетарної політики. У межах цього курсу облікову ставку знижено на 0,5 відсоткового пункту — з 15,5% до 15%. Слідом за цим кроком регулятор також скоригує в бік зменшення інші ключові процентні ставки.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Реклама

Читайте також:

Чому НБУ знизив облікову ставку

"Це рішення враховує стійке зниження інфляційного тиску та зменшення ризиків, пов’язаних із зовнішнім фінансуванням. Воно узгоджується з приведенням інфляції до цілі 5% на горизонті політики й водночас підтримає економіку", — зазначили в НБУ.

Згідно з оновленим макроекономічним сценарієм, регулятор очікує, що у 2026-2028 роках економічні події розвиватимуться так:

Інфляція надалі знижуватиметься. У найближчі місяці це відбуватиметься за рахунок ефектів від вищих урожаїв 2025 року. Водночас через масштабні руйнування в енергетиці продовжуватиметься тиск на ціни. Однак у наступні роки інфляція сповільнюватиметься й за пронозами сягатиме 7,5% у 2026 році, 6% у 2027 році, 5% у 2028 році. Економіка поступово зростатиме. Попри те, що НБУ дещо знизив оцінку зростання реального ВВП у 2026 році – до 1,8%, поступове поліпшення ситуації в енергосекторі, відбудова інфраструктури, приватні інвестиції сприятимуть зростанню ВВП до близько 3-4% у 2027-2028 роках; Прогнозованих обсягів міжнародної фінансової підтримки буде достатньо для покриття бюджетного дефіциту без використання емісійних механізмів, а також для збереження міжнародних резервів на достатньому рівні, які на кінець 2026 року становитимуть 65 млрд дол. США і зростуть до 71 млрд дол. США на кінець 2028 року. Війна залишається основним ризиком для цінової динаміки та економічного розвитку. Водночас можуть реалізуватися й позитивні сценарії, зокрема посилення військової й фінансової підтримки партнерів та досягнення суттєвого прогресу в забезпеченні справедливого й тривалого миру для України.

У Нацбанку нагадали, що наприкінці 2025 року Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про надання Україні 90 млрд євро фінансової допомоги на 2026–2027 роки. Окрім цього, підтримка держави продовжиться в межах чинного інструменту ERA Loans.

Паралельно тривають переговори щодо запуску нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом обсягом 8,1 млрд доларів США.

Що змінить пом’якшення облікової ставки

В НБУ очікують, що зниження облікової ставки має сприяти подальшій адаптації економіки до умов повномасштабної війни. Насамперед це підтримає динаміку кредитування, яка впродовж останніх років зростає більш ніж на 30% у річному вимірі.

Водночас монетарна політика залишатиметься достатньо стриманою, аби зберегти стабільність валютного ринку та забезпечити повернення інфляції до цільових 5% у середньостроковій перспективі.

Регулятор зазначає, що і надалі оперативно коригуватиме свою політику залежно від балансу ризиків. Якщо інфляція сповільнюватиметься відповідно до оновленої прогнозної траєкторії та не виникатиме суттєвих негативних чинників, Нацбанк продовжить поступове зниження облікової ставки. За умов швидшого зменшення проінфляційних ризиків темпи пом’якшення можуть бути переглянуті у бік прискорення.

Водночас у разі зростання ризиків для цінової стабільності НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики та, за необхідності, буде готовий застосувати додаткові інструменти.

Раніше ми розповідали, що Нацбанк переглянув валютні обмеження для бізнесу.

Також дізнавайтеся, як шахраї, видаючи себе за фахівців НБУ, ошукують українців.