Середня зарплата у 1000 доларів в Україні — реальні строки та умови

Середню зарплату у 1000 доларів українцям доведеться чекати ще 3 чи 4 роки. На зростання зарплат впливають інновації, дефіцит робочої сили та світова кон’юнктура на продукцію, а не політичні заяви.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів економіст Олег Гетман, пояснивши, що заробітні плати ніколи не зростають просто через чиєсь бажання.

Плани політиків і реальність економіки

Днями Володимир Зеленський розкрив план Дональда Трампа щодо відновлення економіки в Україні. Згідно з ідеєю очільника США, середня зарплата в Україні може зрости втричі.

Такий економічний стрибок має відбутися через запровадження особливих пільг та умов для західних компаній. Ці домовленості планують офіційно закріпити на міжурядовому рівні між Україною, США та країнами Європейського Союзу.

Чому експерт не вірить у різке зростання зарплат

Втім, Олег Гетман вважає, що подібні заяви не є реальними.

"Трамп дуже слабо розбирається в економіці. Заробітні плати не зростають просто по чиємусь хотінню, за чиїмось побажанням, навіть якщо цього бажає велика держава. Бо заробітні плати — це взаємовідносини суб'єктів господарювання і найманих працівників, це вільна ринкова економіка. Ніякі вказівки держави тут ні до чого", — наголосив Олег Гетман.

Реалістичні темпи зростання доходів

Олег Гетман вважає, що зарплати можуть зростати лише поступово.

"За нинішніх умов реалістичне зростання становить 15–20% на рік, не більше. Зараз ми маємо близько 650 доларів середню зарплату. Очікувати чогось більшого в короткий термін — це майже неможливо", — зазначив експерт.

Він також підкреслив, що найбільше на динаміку зарплат впливають інновації, нестача робочої сили та світова кон’юнктура на продукцію, а не гучні політичні обіцянки.

