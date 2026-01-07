Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Середня зарплата у тисячу доларів — коли чекати в Україні

Середня зарплата у тисячу доларів — коли чекати в Україні

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 18:30
Середня зарплата у 1000 доларів в Україні — реальні строки та умови
Долари в руках. Фото: Новини.LIVE

Середню зарплату у 1000 доларів українцям доведеться чекати ще 3 чи 4 роки. На зростання зарплат впливають інновації, дефіцит робочої сили та світова кон’юнктура на продукцію, а не політичні заяви.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів економіст Олег Гетман, пояснивши, що заробітні плати ніколи не зростають просто через чиєсь бажання.

Реклама
Читайте також:

Плани політиків і реальність економіки

Днями Володимир Зеленський розкрив план Дональда Трампа щодо відновлення економіки в Україні. Згідно з ідеєю очільника США, середня зарплата в Україні може зрости втричі.

Такий економічний стрибок має відбутися через запровадження особливих пільг та умов для західних компаній. Ці домовленості планують офіційно закріпити на міжурядовому рівні між Україною, США та країнами Європейського Союзу.

Чому експерт не вірить у різке зростання зарплат

Втім, Олег Гетман вважає, що подібні заяви не є реальними.

"Трамп дуже слабо розбирається в економіці. Заробітні плати не зростають просто по чиємусь хотінню, за чиїмось побажанням, навіть якщо цього бажає велика держава. Бо заробітні плати — це взаємовідносини суб'єктів господарювання і найманих працівників, це вільна ринкова економіка. Ніякі вказівки держави тут ні до чого", — наголосив Олег Гетман.

Реалістичні темпи зростання доходів

Олег Гетман вважає, що зарплати можуть зростати лише поступово.

"За нинішніх умов реалістичне зростання становить 15–20% на рік, не більше. Зараз ми маємо близько 650 доларів середню зарплату. Очікувати чогось більшого в короткий термін — це майже неможливо", — зазначив експерт.

Він також підкреслив, що найбільше на динаміку зарплат впливають інновації, нестача робочої сили та світова кон’юнктура на продукцію, а не гучні політичні обіцянки.

Раніше ми писали, що у Парижі був презентований проєкт післявоєнного відновлення України, до якого залучена компанія BlackRock та її керівник Ларрі Фінк.  

Також дізнайтеся, хто з українських родин отримає у січні грошову допомогу на зиму. 

долар інфляція мінімальна зарплата робочі місця середня зарплата
Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації