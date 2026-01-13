Ціни на соняшник — чому змінюються у січні і що буде далі

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

У перші тижні 2026 року на українському агроринку відбувається зниження цін на соняшникове насіння. Собівартісь виробництва дорожчає, зокрема, через ситуацію в енергетиці.

Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналі Spike Brokers.

Ціни на соняшник в Україні

Через слабкий внутрішній попит виробники активніше експортують продукцію. Так, перші угоди до Болгарії укладалися за цінами від 620 до 625 доларів за тонну.

"Ціни на соняшник в Україні продовжують знижуватися через невизначеність у логістиці продуктів переробки та здорожчання енергоносіїв, що підвищує собівартість виробництва й тисне на закупівельну ціну", — йдеться у повідомленні.

При цьому продаж у Європу залишається вигіднішим за внутрішню переробку навіть з митом у 1,8% — різниця подекуди сягає 30 доларів за тонну. Натомість спотовий індекс соняшника, якщо йдеться про поставку на переробку за 30 днів, знизився на 9 доларів і наразі становить 633 доларів за тонну (ППД).

Раніше ми розповідали, що трейдери у січні активно цікавляться купівлею фуражної кукурудзи. Наразі тонна коштує майже 10 000 гривень. Також ми писали, що в Україні додає у ціні морський експорт пшениці. Дорожчає як фуражне зерно, так і пшениця 2 чи 3 класу.

