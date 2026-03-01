Процедура повернення грошей у ПриватБанку — що треба знати клієнтам

Людина закрила обличчя руками й банкомат ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

В Україні банкомати й термінали раптово припиняють роботу через відключення світла. Через це клієнти, наприклад, ПриватБанку не можуть поповнити рахунок, переказати чи зняти гроші, адже кошти списуються з рахунку, хоча банкомат їх не видає.

Таке повідомлення з'явилось на порталі Мінфін, де можна залишати відгуки про роботу банків.

Реклама

Читайте також:

Детальніше про проблему з видачею готівки

За словами чоловіка, він намагався отримати готівку в одному із терміналів самообслуговування. Спочатку пристрій довго не видавав запитувану суму, а згодом на екрані з'явилося повідомлення про виникнення технічних несправностей.

"Кошти мали автоматично повернути через 30 хвилин, але кошти не повернулись", — розповів дописувач.

Далі, як розповів українець, він подав заяву на повернення грошей, у якій було сказано, що результати інкасації будуть відомі через 1−7 днів.

"Кошти так і не надходять, і тепер сам оператор Приватбанку каже, що результати інкасації слід чекати від 3 до 14 днів. Чомусь це ніяк не можна пришвидшити, хоча сума коштів списалась максимальна, яку можна зняти за раз — 20 000 гривен.

Як повернути гроші

Зазвичай заява на повернення грошей одразу обробляється банком, а на сайті ПриватБанку можна навіть перевірити статус заявки на повернення коштів.

Як правило, гроші зараховують на картку клієнта:

після інкасації потрібного банкомату;

складання акту про наявність купюр у реджект-касеті.

Це може тривати до двох тижнів — залежно від того, як часто користуються банкоматом та як швидко в ньому закінчаться гроші. Так, якщо банкомат встановили у місці, де щодня проходять багато людей, то інкасатори можуть приїхати сюди вже за 2-3 дні. Якщо ж пристрій працює у маловідвідуваному місці, то на інкасацію можна прочекати більше тижня.

Раніше ми розповідали, скільки грошей можна буде зняти з картки ПриватБанку у березні 2026 року. Для клієнтів продовжують діяти ліміти на зняття готівки. Ще ми писали, як у ПриватБанку не переплачувати за перекази. Фінустанова встановила правила, за якими клієнти можуть платити удвічі менше до кінця березня поточного року.