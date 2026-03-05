ПриватБанк частково змінить тарифи на перекази після 31 березня — деталі

Банківська установа та картка. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

З квітня 2026 року у державному "ПриватБанку" зміняться тарифи на здійснення деяких переказів з картками Mastercard. Банк більше не надаватиме можливості платити за такі операції за зниженою вартістю через завершення періоду дії спеціальної пропозиції.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію цієї банківської фінустанови.

Реклама

Читайте також:

Як зміняться тарифи на перекази у ПриватБанку

Державний банк у серпні 2025 року надав клієнтам можливість заощадити на операціях з валютних переказів, однак дія спеціальної пропозиції добіжить кінця 31 березня 2026 року.

Йдеться про тариф на міжнародні перекази з карткою Mastercard, здійснені у застосунку та порталі "Приват24". Розміри комісій змінили на пільговий період так:

1% замість 1,5% — за переказ коштів з іноземної картки Mastercard на картку Mastercard від ПриватБанку; 1% замість 2% — з валютної карти Mastercard від Привату на закордонну картку Mastercard (мінімум 50 грн).

У "Приват24" дозволяється надсилати перекази на картку Mastercard будь-якої фінустанови світу, що підтримує технологію Р2Р, окрім: Канади, США, Японії, Індії (не дозволяє внутрішнє законодавство); Сирії, Судану, Південного Судану, Ірану, Іраку, Куби, КНДР, Нікарагуа, Росії, Білорусі, Афганістану, Венесуели, Конго, Ємену, Зімбабве, Лівії, Сомалі (країни під санкціями).

Обмеження на суми для переказів у "Приват24"

На відповідні фінансові операції передбачені ліміти. Згідно з правилами, здійснювати надсилання коштів можна виключно з валютної карти Mastercard від Привату в такому діапазоні:

мінімальний розмір переказу — 10 доларів (еквівалент);

максимальний розмір переказу — 29,9 тис. грн (еквівалент).

Сукупний розмір грошових переказів на закордонні картки Mastercard не повинен перевищувати суму у 100 тис. грн (еквівалент) для одного клієнта за місяць.

Також клієнти можуть скористатися зручною опцією під час здійснення переказів. Щоб не вводити кожного разу дані іноземної карти Mastercard, її достатньо додати до гаманця у застосунку.

Що треба знати про перекази у ПриватБанку

Також до 5 квітня клієнти ПриватБанку можуть отримати грошову компенсацію за здійснення міжнародних P2P-переказів з картками Mastercard.

Йдеться про нарахування кешбеку у розмірі від 250 до 50 тис. грн, а також суперпризу у 100 тис. грн, який буде розіграно наприкінці дії спеціальної пропозиції.

Кожен такий P2P-переказ із карткою Mastercard від ПриватБанку автоматично візьме участь в акції.

Обмеження на загальний розмір кешбеку, на який матиме право один учасник за період дії програми, не передбачені.

Раніше ми писали, що у березні на операції з готівкою у ПриватБанку поширюються обмеження. Ліміти різняться залежно від каналу зняття коштів в Україні та за кордоном.

Також ми розповідали, що у ПриватБанку система може дезінформувати про наявні суми коштів на рахунку. На такі розбіжності вказали деякі клієнти банку.