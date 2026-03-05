Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Перекази у "Приват24" — що буде з тарифами після 31 березня

Перекази у "Приват24" — що буде з тарифами після 31 березня

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 07:01
ПриватБанк частково змінить тарифи на перекази після 31 березня — деталі
Банківська установа та картка. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

З квітня 2026 року у державному "ПриватБанку" зміняться тарифи на здійснення деяких переказів з картками Mastercard. Банк більше не надаватиме можливості платити за такі операції за зниженою вартістю через завершення періоду дії спеціальної пропозиції.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію цієї банківської фінустанови.

Реклама
Читайте також:

Як зміняться тарифи на перекази у ПриватБанку

Державний банк у серпні 2025 року надав клієнтам можливість заощадити на операціях з валютних переказів, однак дія спеціальної пропозиції добіжить кінця 31 березня 2026 року.  

Йдеться про тариф на міжнародні перекази з карткою Mastercard, здійснені у застосунку та порталі "Приват24". Розміри комісій змінили на пільговий період так:

  1. 1% замість 1,5% — за переказ коштів з іноземної картки Mastercard на картку Mastercard від ПриватБанку;
  2. 1% замість 2% — з валютної карти Mastercard від Привату на закордонну картку Mastercard (мінімум 50 грн). 

У "Приват24" дозволяється надсилати перекази на картку Mastercard будь-якої фінустанови світу, що підтримує технологію Р2Р, окрім: Канади, США, Японії, Індії (не дозволяє внутрішнє законодавство); Сирії, Судану, Південного Судану, Ірану, Іраку, Куби, КНДР, Нікарагуа, Росії, Білорусі, Афганістану, Венесуели, Конго, Ємену, Зімбабве, Лівії, Сомалі (країни під санкціями).

Обмеження на суми для переказів у "Приват24"

На відповідні фінансові операції передбачені ліміти. Згідно з правилами, здійснювати надсилання коштів можна виключно з валютної карти Mastercard від Привату в такому діапазоні:

  • мінімальний розмір переказу — 10 доларів (еквівалент);
  • максимальний розмір переказу — 29,9 тис. грн (еквівалент).

Сукупний розмір грошових переказів на закордонні картки Mastercard не повинен перевищувати суму у 100 тис. грн (еквівалент) для одного клієнта за місяць.

Також клієнти можуть скористатися зручною опцією під час здійснення переказів. Щоб не вводити кожного разу дані іноземної карти Mastercard, її достатньо додати до гаманця у застосунку.

Що треба знати про перекази у ПриватБанку

Також до 5 квітня клієнти ПриватБанку можуть отримати грошову компенсацію за здійснення міжнародних P2P-переказів з картками Mastercard.

Йдеться про нарахування кешбеку у розмірі від 250 до 50 тис. грн, а також суперпризу у 100 тис. грн, який буде розіграно наприкінці дії спеціальної пропозиції. 

Кожен такий P2P-переказ із карткою Mastercard від ПриватБанку автоматично візьме участь в акції.

Обмеження на загальний розмір кешбеку, на який матиме право один учасник за період дії програми, не передбачені.

Раніше ми писали, що у березні на операції з готівкою у ПриватБанку поширюються обмеження. Ліміти різняться залежно від каналу зняття коштів в Україні та за кордоном.  

Також ми розповідали, що у ПриватБанку система може дезінформувати про наявні суми коштів на рахунку. На такі розбіжності вказали деякі клієнти банку.    

ПриватБанк гроші банки грошові перекази банківські карти
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації