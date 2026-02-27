Зняття готівки у ПриватБанку — які діятимуть обмеження у березні

Банківська установа та гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У березні 2026 року на операції з готівковими коштами у державному "ПриватБанку" діятимуть певні обмеження. Йдеться про правила для зняття коштів у банкоматах, касах та інших каналах в Україні та за кордоном.

Про те, які особливості будуть актуальні у банку, розповідають Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Правила для операцій з готівкою у ПриватБанку у березні

Зняття готівки у банкоматах

У березні діятиме обмеження на зняття готівкових коштів з карти ПриватБанку через банкомати у 20 тис. грн упродовж трьох годин та 100 тис. грн за добу для певних груп клієнтів за вимогами закону про фінмоніторинг.

У разі зняття грошей з банківської карти іншої фінустанови — діє обмеження на рівні 20 тис. грн за один раз та 20 тис. грн упродовж трьох годин.

Для послуги "Зняти без картки" будуть актуальні такі рамки:

для першого зняття — 4 тис. грн/доба (за одну транзакцію);

для подальшого зняття — 4 тис. грн/одна операція, 20 тис. грн/доба (максимально п'ять операцій за добу).

Видача коштів готівки через каси

Норми постанови №18 Національного банку України (НБУ) передбачають ліміт до 100 тис. грн/добу у разі зняття грошей через касу банку. Для цього необхідне попереднє замовлення коштів у застосунку "Приват24" (у меню "Сервіси", "Замовлення готівки") або за контактним номером 3700.

Ліміт для зняття коштів з карти іншого банку становитиме 20 тис. грн за одну транзакцію та добу.

Обмеження на зняття іноземної валюти з рахунку дорівнюватиме 100 тис. грн (в еквіваленті) протягом доби.

У банківських відділеннях в районах, де є загроза окупації, видавати валюту можуть виключно в рамках залишку на рахунку за наявності готівкових коштів у касі.

Інші способи зняття грошей

Також у березні допускатиметься можливість зняття грошей на касах торгових точок під час оплати придбаного товару до 6 тис. грн (в NOVUS, ROSHEN (до 500 грн); в АТБ, Сільпо, Fozzy, Фора, VARUS, ЛотОК, Точка, Thrash!, Сім23 (до 2 тис. грн), на автозаправці WOG, OKKO, БРСМ-Нафта (до 500 грн), на АЗС "Укрнафта" (до 5 тис.грн); в окремих аптеках.

Видача готівки за кордоном

За межами країни у березні залишиться дія обмежень на зняття готівкових грошей на рівні у 12,5 тис. грн в еквіваленті протягом тижня.

Ліміт для валютних карт (долар/євро) — не більше 100 тис. грн в еквіваленті протягом доби.

За кордоном передбачена комісія на зняття грошей з карт ПриватБанку у розмірі 2%.

Що ще варто знати про ліміти у ПриватБанку

Також у банку діє запобіжник на онлайн-розрахунки, що дозволить убезпечити гроші від несанкціонованих списань.

За правилами фінустанови, таке обмеження передбачене для всіх карт за замовчуванням у розмірі 2 тис. грн на день. Цю суму можна самостійно змінити у застосунку "Приват24".

Для цього треба натиснути на перемикач "Оплата в Інтернеті", що передбачатиме тільки ті розрахунки, які не потребуватимуть підтвердження.

За неактивованої опції "Оплата в Інтернеті" онлайн-розрахунки будуть неможливі, окрім тих, що вимагатимуть підтвердження через SMS-повідомлення або застосунок".

Раніше ми писали, що у ПриватБанку пояснили, чому іноді система дезінформує про наявні суми коштів. Таку проблему помітили деякі клієнти фінустанови.

Також ми розповідали, що у ПриватБанку є можливість не переплачувати за перекази. За правилами банку, удвічі менше можна буде платити до кінця березня поточного року.