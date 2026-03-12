Виплати від УВКБ ООН — де доступна допомога для українських переселенців у березні

Чоловік та жінка похилого віку, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У березні 2026 року Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) спільно з БФ "Право на захист" організували можливість отримати фінансову допомогу ще в одному з українських міст. Подати запит на електронну чергу можуть внутрішні переселенці та біженці.

Хто зможе одержати допомогу від УВКБ ООН у березні

Правом звернутися за оформленням виплат наділені жителі міста Суми, що регулярно страждає від російських обстрілів. Згідно з умовами програми, через обмежені фінансові можливості виплати передбачені для двох основних груп населення:

Переселенців, якщо є офіційний статус, отриманий за останні шість місяців; Біженців, на основі підтвердження факту виїзду та повернення додому.

При цьому дохід має бути у межах 6,3 тис. грн на одну особу в родині. Заявники не повинні мати подібних виплат за останні три місяці.

Також серед умов — наявність критерію вразливості:

неповна родина, де одинока матір/батько мають на утриманні неповнолітніх дітей/осіб старшого віку (більш ніж 55 років);

громадяни, віком від 55 років, які самі очолюють домогосподарства;

самотні люди старшого віку (понад 55 років), які утримують неповнолітніх дітей;

громадяни з діагностованими хронічними серйозними захворюваннями/інвалідністю.

Заявникам нададуть суми по 10,8 тис. грн (3,6 тис. грн для кожного в домогосподарстві протягом трьох місяців).

Правила подання запиту для отримання виплат

За інформацією організаторів, жителі м. Суми зможуть зареєструватися на отримання фіндопомоги УВКБ ООН, заповнивши спеціальну форму.

Після цього треба очікувати на дзвінок від працівників пункту збору даних на грошову допомогу, які повідомлять про день та час, коли необхідно прийти на індивідуальний прийом.

Деталі можна уточнити за номером: 063 182 68 38 (працює за графіком офісу у будні — 9:00-16:00).

"Якщо ви заповнили все правильно, то форма успішно надішлеться і вам автоматично присвоїться відповідний номерок у черзі", — йдеться у повідомленні.

Інша допомога для українських переселенців

Окрім того, громадянам з особливими потребами доступна допомога від ГО "Fight For Right". За програмою передбачається надання виплат на оренду житла та комунальних послуг.

Долучитися до неї можуть громадяни, які залишили Донецьку область чи інші небезпечні райони через війну, і тепер є потреба у фінансовій підтримці.

Допомога надається людям з інвалідністю, які мають офіційно підтверджений статус (ВПО).

Для реєстрації треба заповнити спеціальну анкету.

Ще ми писали, що у Києві деякі категорії громадян зможуть отримати допомогу від БФ "Карітас Київ". Передбачається надання фінансових грантів на підвищення професійних навичок.

Також повідомлялося, що діє проєкт від Карітас з надання фінпідтримки для представників сільського господарства. Розміри грантів досягають 125 тис. грн.