Виплати від Естонії — хто з українців може претендувати на допомогу до 42 000 грн

У березні представництво "Естонської ради у справах біженців" оголосило новий етап програми грошової допомоги для домогосподарств до 42 000 грн. Вразливі групи громадян можуть подати заявки ще в одному українському регіоні.

Хто з українців може претендувати на допомогу

Як зазначається, долучитися до програми "Естонської ради у справах біженців" можуть домогосподарства із Полтавської області. Вона передбачає надання фінансової підтримки для домогосподарств, які постраждали через війну.

Відібраним учасникам обіцяють дати грошову допомогу у розмірі до 42 000 грн. Кошти можна витратити на започаткування або відновлення економічної діяльності для розвитку сільського господарства в регіоні.

Передбачається, що програма забезпечить грантами тих, хто належить до вразливих груп:

Пенсіонерів (більш ніж 60 років); Людей з інвалідністю (І-ІІ група), хронічними хворобами; Переселенців; Безробітних; Багатодітні родини; Неповні сім'ї з дітьми. Родини, де є діти до двох років.

Перевагу буде надано тим заявникам, у яких немає роботи та доходів під час воєнного стану в країні.

Правила реєстрації у програмі допомоги

Передбачається, що в рамках програми буде надано різний розмір допомоги залежно від видів фермерської діяльності. Зокрема, для кролівництва, козівництва та бджільництва нададуть по 29 000 грн.

На птахівництво нарахують допомогу 30 000 грн, на виробництво свинини — 31 000 грн.

Для виробництво м’ясної, а також молочної продукції — 42 000 грн.



Всі охочі взяти участь у програмі повинні заповнити спеціальну онлайн-форму. Поточний етап подачі заявок завершиться о 23:59, 23 березня 2026 року.

"Під час розгляду заявки розглядатиметься соціальна та фінансова вразливість домогосподарств. Пріоритет надаватиметься Внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та/або мешканцям громади, які постраждали внаслідок військового конфлікту в Україні", — уточнюють організатори.

Важливою умовою є відсутність аналогічної допомоги за останній рік.

Яка ще передбачена допомога для фермерів навесні

Окрім того, українці можуть взяти участь у новому проєкті під назвою "FARM", що також покликаний надати підтримку в аграрному відновленні сільським домогосподарствам під час війни.

Учасники зможуть придбати необхідне високоякісне насіння, добрива, корми для худоби та техніку, виконати ремонти для розширення сільськогосподарської діяльності.

Заявникам нададуть від 33 600 грн до 125 000 грн.

Раніше повідомлялося, що UNHCR Ukraine надасть допомогу жителям однієї з прифронтових громад. До реєстрації у програмі запрошують низку категорій громадян, зокрема осіб похилого віку з дітьми.

Ще ми писали, що у березні БФ "Карітас Полтава" реєструє громадян на надання виплат на оплату комунальних послуг. Кошти передбачаються для громадян, які виїхали з небезпечних областей.