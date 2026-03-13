Пенсії в Україні — чому в українців бувають занижені суми та як оскаржити

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

В Україні пенсійні виплати за віком призначають за чіткою та стандартною формулою, однак вони не залишаються однаковими протягом наступних років, зокрема за рахунок підвищення прожиткового мінімуму та індексації. Водночас, існують ситуації, коли з самого початку пенсію було занижено.

Про такі випадки розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного Фонду України (ПФУ).

Як визначають розміри пенсій в Україні

Згідно із чинними нормами законодавства, нарахування пенсійних виплат за віком відбувається за спеціальною формулою і залежить від таких ключових складових:

кількості років страхового стажу;

офіційної зарплати, з якої сплачувались внески;

середньої зарплати в Україні за визначений період.

Такі показники формують базову суму. Пенсійний фонд визначає середню заробітну плату по країні, множить на індивідуальний коефіцієнт конкретної суми зарплати громадянина та зараховує індивідуальний коефіцієнт стажу. У підсумку отримує розмір пенсії за віком.

Якщо отримана сума нижча за мінімальний розмір пенсії за віком (2 595 грн у 2026 році), то її підтягують до мінімальної пенсії.

Після оформлення пенсії надалі її розмір може змінитися завдяки:

індексації;

додаткового стажу;

змінам законодавства.

Часті причини занижених пенсій українців

Проте бувають випадки, коли розмір пенсії за віком виявився меншим, ніж очікувалося. Найпоширенішими причинами цього є:

частково або повністю не зарахований стаж;

неправильно встановлений коефіцієнт зарплати;

помилки в документах/в даних електронного реєстру;

порушення прав на дострокове/пільгове призначення пенсії.

Навіть однієї такої помилки достатньо, щоб вплинути на кінцевий розмір суми.

Як оскаржити рішення про неправильну суму пенсії

Згідно з постановою №21-1 зі змінами від 13 червня 2025 року, українці мають право подавати скарги до ПФУ у разі появи підозр що неправильного нарахування пенсії. Це можна робити особисто чи через законного представника.

Заяву можна подавати як у письмовому, так і в електронному форматі, дотримавшись умов щодо ідентифікації та надання додаткових документів.

Громадяни можуть звернутися зі скаргами:

до вищого за рівнем органу Пенсійного фонду (головне управління або правління ПФУ);

у паперовій/е-формі через сайт електронних послуг Пенсійного фонду;

упродовж місяця з дати, коли громадянин запідозрив порушення.

Ще ми писали, що навесні пенсіонерам будуть виплачувати нові суми пенсій: суми зростуть з 100 до 2 595 грн. Громадяни можуть самі перевірити, чи змінився розмір пенсії, на порталі ПФУ.

Також повідомлялося, що деякі пенсіонери мають право на додаткові суми виплат за проживання у певних місцевостях. Так, українцям можуть нараховувати 20% додатково.