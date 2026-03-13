Відео
Україна
Відео

Головна Фінанси Міжнародна допомога у березні — хто отримає до 4 000 доларів

Міжнародна допомога у березні — хто отримає до 4 000 доларів

Дата публікації: 13 березня 2026 13:00
Виплати до 4 000 доларів — хто може взяти участь у програму допомоги у березні
Чоловік та жінка похилого віку. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Навесні в Україні чеська гуманітарна організація "Людина в біді" (People in Need Ukraine) реалізує проєкт допомоги, що передбачає надання до 4000 доларів на запуск власної справи. Ініціатива стала можлива за фінансової підтримки Швейцарії.

Про це йдеться у повідомленні організації у Facebook, передають Новини.LIVE.

Читайте також:

Що треба знати про програму допомоги до 4 000 доларів

Як зазначається, йдеться про проєкт мікрогрантів для громадян з обмеженими економічними можливостями на запуск бізнесу.

"Якщо через війну ви втратили роботу або дохід, але маєте ідею власного бізнесу — це можливість почати. Організація "Людина в біді" відкриває конкурс мікрогрантів для людей з обмеженими економічними можливостями", — повідомляють організатори.

Переможцям проєкту гарантовано нададуть до 4 000 доларів на запуск підприємницької діяльності.

Згідно з умовами програми, гранти можна використати на купівлю обладнання, ремонти приміщення, купівлю матеріалів, маркетинг та інші витрати, потрібні для започаткування справи. 

Окрім грошової допомоги, учасникам нададуть можливість навчання та менторську підтримку у підготовці до запуску бізнесу.

Перевагу нададуть:

  • громадянам, які мають інвалідність;
  • внутрішньо переміщеним особам;
  • одиноким батькам;
  • людям старшого віку;
  • ветеранам.

Де і як можна подати заявку на участь у програмі

За правилами проєкту, долучитися до такої ініціативи можуть повнолітні жителі або переселенці, які проживають у громадах двох областей:

  • Дніпропетровській: м. Дніпро, м. Кривий Ріг, м. Павлоград, Дніпровський та Самарівський райони;
  • Харківській: Берестинський, Харківський, Лозівський, Богодухівський та Чугуївський райони.

Подавати заявки за умови відповідності критеріям можна до 31 березня 2026 року.

Інша підтримка українців навесні

Також громадяни з особливими потребами можуть отримати допомогу від ГО "Fight For Right".

Згідно з правилами програми, передбачається виплата компенсацій для громадяни, які залишили Донецьку область чи інші небезпечні райони через війну. 

Зокрема, кошти можна буде витратити на оренду житла та комунальних послуг. Допомога передбачена людям з інвалідністю, у яких є офіційно підтверджений статус переселенця.

Для реєстрації потрібно заповнити спеціальну онлайн-анкету.  

Ще ми писали, що навесні УВКБ ООН надає можливість отримати фіндопомогу громадянам у Сумах. Зареєструватися можна вразливим категоріям з числа внутрішніх переселенців та біженців. 

Також повідомлялося, що у Києві деяким групам громадян можна буде отримати фіндопомогу від фонду "Карітас Київ". Очікується надання грантів на підвищення власних професійних навичок. 

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
