Україна
Тепла зима — хто з українців отримає 6,5 тис. грн з 20 листопада

Тепла зима — хто з українців отримає 6,5 тис. грн з 20 листопада

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 13:03
Оновлено: 13:09
Виплати на зиму — хто зможе зареєструватися на допомогу у 6,5 тис. грн з 20 листопада
Жінка похилого віку з дитиною. Фото: УНІАН

В Україні з 20 листопада 2025 року розпочинається реєстрація в програмі "Тепла зима" з надання грошової допомоги у розмірі 6,5 тис. грн. Оприлюднено категорії отримувачів та способи оформлення коштів.

Про це йдеться на спеціальному порталі "Зимова підтримка".

Читайте також:

Хто отримає допомогу за програмою "Тепла зима"

Невдовзі уряд запустить можливість отримати грошову допомогу для підготовки до зимового періоду для вразливих категорій українців.

Виплати будуть доступні таким групам громадян:

  1. Дітям під опікою чи піклуванням;
  2. Дітям з інвалідністю, а також дітям-вихованцям прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (дітям з інвалідністю);
  3. Дітям із числа внутрішніх переселенців, які є одержувачами допомоги на проживання для ВПО;
  4. Людям з інвалідністю першої групи серед переселенців;
  5. Неповнолітнім дітям із малозабезпечених родин;
  6. Самотнім пенсіонерам, яким надається надбавка на догляд.

Способи оформлення допомоги

Отримати грошову допомогу можна або дистанційно, або офлайн. Нарахуванням буде займатися Пенсійний фонд України (ПФУ).

Зокрема, для того, щоб подати заявку онлайн через держпослугу "Дія", необхідно оформити "Дія.Картку" та виконати такі кроки:

  • увійти в застосунок "Дія";
  • обрати "Сервіси";
  • натиснути "Зимова підтримка";
  • обрати потрібну програму;
  • підтвердити, що є "Дія.Картка".

"Вся перевірка та виплата відбуваються автоматично — без паперових документів і додаткових звернень", — йдеться на порталі.

Для того, щоб оформити допомогу офлайн через Пенсійний фонд, потрібно:

  • звернутися до тероргану ПФУ;
  • взяти з собою відкриту карту "Дія.Картка" або іншу карту зі спецрахунком;
  • працівники мають оформити заявку і передати дані для виплати грошей.

Кошти, які надійдуть на поточні рахунки, можна буде витратити на:

  • одяг і взуття для дітей, дорослих або всієї родини;
  • лікарські засоби, вітаміни в аптеках і медичних торгових точках.

Гроші необхідно використати протягом 180 днів з моменту зарахування, адже після цього невикористаний залишок повернеться до бюджету.

Раніше ми писали, що невдовзі жителі одного з міст отримають можливість зареєструватися у програмі допомоги від UNHCR Ukraine. Розмір виплат становитиме майже 11 тис. грн. 

Ще розповідали, що підприємцям, що постраждали від агресії РФ, доступна фіндопомога від Британії. Відомо, хто і як зможе отримати від 1 тис. доларів.  

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
