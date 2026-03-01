Виплати ВПО з 1 березня — як держава підтримуватиме переселенців

Жінка з дитиною, пенсіонерки на лавці та гроші в руках. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) продовжили комплексну систему підтримки. Так, у березні 2026 року громадяни отримуватимуть як грошові виплати, так і допомогу з житлом.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, якою буде підтримка переселенців навесні.

Реклама

Читайте також:

Виплати ВПО

Людина, яка вперше отримала довідку ВПО, як зазначається на сайті Національної соціальної сервісної служби, отримуватиме державні виплати перші 6 місяців. Йдеться про таку щомісячну грошову допомогу, як:

на дитину — виплата у 3 000 гривень;

на людину з інвалідністю — виплата 3 000 гривень;

дорослим переселенцям — 2 000 гривень.

Оформити допомогу можна у Сервісному центрі Пенсійного фонду України (ПФУ), написавши заяву на отримання коштів. Цей документ також можна подати:

у застосунку Дія;

через ЦНАП.

До того ж на грошові виплати можуть розраховувати й працевлаштовані ВПО. Так, впродовж 6 місяців держава нараховуватиме:

по 2 000 гривень — ВПО;

— ВПО; по 3 000 гривень — особам, які мають інвалідність.

Через 6 місяців допомогу зможуть продовжити пенсіонери, люди з інвалідністю, діти-сироти та інші сім'ї, якщо їхній дохід не є більшим за 9 444 гривень ( на одну особу).

Компенсація за оренду житла

Такий вид допомоги призначають громадянам, як зазначали у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України, чиє житло було зруйноване або залишилося в окупації. При цьому претендентів на отримання компенсацій перевіряють на предмент наявності житла поза територією бойових дій.

Якщо перевірка пройдена, то ВПО та прийомні сім’ї подають заяву та копію підписаного договору оренди в територіальний орган ПФУ. Cубсидію на оренду житла розраховують індивідуально для кожної сім’ї ВПО. Тож суми можуть різнитися, адже усе залежить від фінансової ситуації в родині та інші фактори.

Громадські та благодійні організації нещодавно отримали право барти в оренду державне та комунальне майно, щоб розселяти там переселенців на пільгових умовах. Уряд постановив, що профільні організації платитимуть за оренду за ставкою у 0,01 від розрахункової вартості, тоді як державні установи у сферах освіти, медицини та культури зможуть орендувати приміщення за символічну плату — 1 гривня на місяць.

Раніше голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев заявив, що в Україні можуть реалізувати масштабну держпрограму з будівництва щонайменше 1 мільйона квартир, оскільки програма єОселя виявилася не надто ефективною. Очікується, що житло за новою програмо найперше надаватимуть тим, хто втратив домівки через війну. Ще ми писали, з якої причини у ВПО можуть відібрати виплати на проживання. Це стосується громадян, які виїжджають з України за кордон.