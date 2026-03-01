Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Виплати переселенцям — чи відбудуться зміни в підтримці навесні

Виплати переселенцям — чи відбудуться зміни в підтримці навесні

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 08:45
Виплати ВПО з 1 березня — як держава підтримуватиме переселенців
Жінка з дитиною, пенсіонерки на лавці та гроші в руках. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) продовжили комплексну систему підтримки. Так, у березні 2026 року громадяни отримуватимуть як грошові виплати, так і допомогу з житлом.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, якою буде підтримка переселенців навесні. 

Реклама
Читайте також:

Виплати ВПО 

Людина, яка вперше отримала довідку ВПО, як зазначається на сайті Національної соціальної сервісної служби, отримуватиме державні виплати перші 6 місяців. Йдеться про таку щомісячну грошову допомогу, як:

  • на дитину — виплата у  3 000 гривень;
  • на людину з інвалідністю — виплата 3 000 гривень;
  • дорослим переселенцям — 2 000 гривень.

Оформити допомогу можна у Сервісному центрі Пенсійного фонду України (ПФУ), написавши заяву на отримання коштів. Цей документ також можна подати:

  • у застосунку Дія;
  • через ЦНАП.

До того ж на грошові виплати можуть розраховувати й працевлаштовані ВПО. Так, впродовж 6 місяців держава нараховуватиме:

  • по 2 000 гривень — ВПО;
  • по 3 000 гривень — особам, які мають інвалідність.

Через 6 місяців допомогу зможуть продовжити пенсіонери, люди з інвалідністю, діти-сироти та інші сім'ї, якщо їхній дохід не є більшим за 9 444 гривень ( на одну особу).

Компенсація за оренду житла 

Такий вид допомоги призначають громадянам, як зазначали у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України, чиє житло було зруйноване або залишилося в окупації. При цьому претендентів на отримання компенсацій перевіряють на предмент наявності житла поза територією бойових дій.

Якщо перевірка пройдена, то ВПО та прийомні сім’ї подають заяву та копію підписаного договору оренди в територіальний орган ПФУ. Cубсидію на оренду житла розраховують індивідуально для кожної сім’ї ВПО. Тож суми можуть різнитися, адже усе залежить від фінансової ситуації в родині та інші фактори. 

Громадські та благодійні організації нещодавно отримали право барти в оренду державне та комунальне майно, щоб розселяти там переселенців на пільгових умовах.  Уряд постановив, що профільні організації платитимуть за оренду за ставкою у 0,01 від розрахункової вартості, тоді як державні установи у сферах освіти, медицини та культури зможуть орендувати приміщення за символічну плату — 1 гривня  на місяць.

Раніше голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев заявив, що в Україні можуть реалізувати масштабну держпрограму з будівництва щонайменше 1 мільйона квартир, оскільки програма єОселя виявилася не надто ефективною. Очікується, що житло за новою програмо найперше надаватимуть тим, хто втратив домівки через війну. Ще ми писали, з якої причини у ВПО можуть відібрати виплати на проживання. Це стосується громадян, які виїжджають з України за кордон.

гроші євро валюта банкнота літери
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації