Виплати ВПО з 1 березня — як держава підтримуватиме переселенців

Виплати переселенцям — чи відбудуться зміни в підтримці навесні
В Україні для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) продовжили комплексну систему підтримки. Так, у березні 2026 року громадяни отримуватимуть як грошові виплати, так і допомогу з житлом.
Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, якою буде підтримка переселенців навесні.
Виплати ВПО
Людина, яка вперше отримала довідку ВПО, як зазначається на сайті Національної соціальної сервісної служби, отримуватиме державні виплати перші 6 місяців. Йдеться про таку щомісячну грошову допомогу, як:
- на дитину — виплата у 3 000 гривень;
- на людину з інвалідністю — виплата 3 000 гривень;
- дорослим переселенцям — 2 000 гривень.
Оформити допомогу можна у Сервісному центрі Пенсійного фонду України (ПФУ), написавши заяву на отримання коштів. Цей документ також можна подати:
- у застосунку Дія;
- через ЦНАП.
До того ж на грошові виплати можуть розраховувати й працевлаштовані ВПО. Так, впродовж 6 місяців держава нараховуватиме:
- по 2 000 гривень — ВПО;
- по 3 000 гривень — особам, які мають інвалідність.
Через 6 місяців допомогу зможуть продовжити пенсіонери, люди з інвалідністю, діти-сироти та інші сім'ї, якщо їхній дохід не є більшим за 9 444 гривень ( на одну особу).
Компенсація за оренду житла
Такий вид допомоги призначають громадянам, як зазначали у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України, чиє житло було зруйноване або залишилося в окупації. При цьому претендентів на отримання компенсацій перевіряють на предмент наявності житла поза територією бойових дій.
Якщо перевірка пройдена, то ВПО та прийомні сім’ї подають заяву та копію підписаного договору оренди в територіальний орган ПФУ. Cубсидію на оренду житла розраховують індивідуально для кожної сім’ї ВПО. Тож суми можуть різнитися, адже усе залежить від фінансової ситуації в родині та інші фактори.
Громадські та благодійні організації нещодавно отримали право барти в оренду державне та комунальне майно, щоб розселяти там переселенців на пільгових умовах. Уряд постановив, що профільні організації платитимуть за оренду за ставкою у 0,01 від розрахункової вартості, тоді як державні установи у сферах освіти, медицини та культури зможуть орендувати приміщення за символічну плату — 1 гривня на місяць.
Раніше голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев заявив, що в Україні можуть реалізувати масштабну держпрограму з будівництва щонайменше 1 мільйона квартир, оскільки програма єОселя виявилася не надто ефективною. Очікується, що житло за новою програмо найперше надаватимуть тим, хто втратив домівки через війну. Ще ми писали, з якої причини у ВПО можуть відібрати виплати на проживання. Це стосується громадян, які виїжджають з України за кордон.
