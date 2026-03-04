Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Грошова допомога від Карітас — хто з родин отримає по 250 доларів

Грошова допомога від Карітас — хто з родин отримає по 250 доларів

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 08:00
Виплати від Карітас — кому передбачена допомога у 250 доларів
Чоловік та жінка, гроші. Фото: Freepik, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Українські родини у березні 2026 року можуть долучитися до проєкту  фінансової підтримки благодійної організації "Карітас Україна", що передбачає надання коштів на базові потреби та лікування. Виплати нададуть, якщо розмір доходу не перевищує 6 318 грн на кожного у домогосподарстві.

Про те, хто і де може подати заявку на допомогу, розповідають Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Кому передбачена допомога у 250 доларів

Представництво БО "Карітас Україна" запрошує громадян з Добропільської громади Донецької області взяти участь у проєкті фінансової підтримки. Він покликаний надати допомогу родинам, які проживають у зоні підвищеного ризику — до 50 км від лінії фронту. 

Згідно з проєктом, організація надасть два види одноразової допомоги:

  1. По майже 250 доларів (10 800 грн) — грошова допомога (cash-грант);
  2. По близько 200 доларів  (9 000 грн) — виплата на лікування.

Взяти участь у проєкті можна, якщо громадянин дотримається таких умов:

  • фактичне проживання вдома (не евакуювалися);
  • розмір доходу не перевищує 6 318 грн/міс. на одну людину;
  • є одна з категорій вразливості.

До списку критеріїв вразливості віднесено:

  • осіб з інвалідністю першої-другої групи;
  • самотніх громадян віком від 55 років;
  • одиноких батьків/опікунів неповнолітніх дітей;
  • вагітних жінок/матерів з дітьми до трьох років;
  • важкохворих осіб.

Правила реєстрації у програмі допомоги

Громадяни, які мешкають у Добропільській громаді, можуть звернутися за виплатами на лікування у 200 доларів за номерами (пн — пт з 09:30 — 16:00):

  • 050 399 10 62;
  • 095 690 68 62.

Для оформлення одноразової фіндопомоги у 250 доларів, можна звернутися за номером телефону: 050 399 10 66.

Під час телефонної розмови претендентам необхідно буде пройти коротке опитування з працівником фонду. Допускають надсилання запиту та документів через Signal або WhatsApp.  

Також потрібно буде пройти верифікацію за допомогою геолокації та відеофіксації через месенджери.

Яка ще доступна фінансова допомога  

Також благодійний фонд "Карітас Кривий Ріг" реалізує програму підтримки переселенців у Дніпропетровської області. 

Йдеться про надання коштів на оренду житла для родин, які проживають у м. Кривий Ріг та Криворізькому районі та недавно приїхали з окупованих територій або з місць, де ведуться бойові дії.

Благодійний фонд надасть виплати на оренду житла терміном на шість місяців. Їх зможуть отримати виключно вразливі категорії із переміщенням за останні 30 днів.  

Раніше ми повідомляли, що БО "Карітас-Спес Україна" приймає заявки на програму фінансової допомоги у трьох областях. Українцям нададуть мікрогранти у розмірі до 5 400 доларів

Ще писали, що ГО "Fight For Right" реєструє у програмі допомоги громадян з інвалідністю. У разі відбору кошти нададуть на оплату оренди та житлово-комунальні послуги.   

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації