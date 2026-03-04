Виплати від Карітас — кому передбачена допомога у 250 доларів

Чоловік та жінка, гроші. Фото: Freepik, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Українські родини у березні 2026 року можуть долучитися до проєкту фінансової підтримки благодійної організації "Карітас Україна", що передбачає надання коштів на базові потреби та лікування. Виплати нададуть, якщо розмір доходу не перевищує 6 318 грн на кожного у домогосподарстві.

Про те, хто і де може подати заявку на допомогу, розповідають Новини.LIVE.

Кому передбачена допомога у 250 доларів

Представництво БО "Карітас Україна" запрошує громадян з Добропільської громади Донецької області взяти участь у проєкті фінансової підтримки. Він покликаний надати допомогу родинам, які проживають у зоні підвищеного ризику — до 50 км від лінії фронту.

Згідно з проєктом, організація надасть два види одноразової допомоги:

По майже 250 доларів (10 800 грн) — грошова допомога (cash-грант); По близько 200 доларів (9 000 грн) — виплата на лікування.

Взяти участь у проєкті можна, якщо громадянин дотримається таких умов:

фактичне проживання вдома (не евакуювалися);

розмір доходу не перевищує 6 318 грн/міс. на одну людину;

є одна з категорій вразливості.

До списку критеріїв вразливості віднесено:

осіб з інвалідністю першої-другої групи;

самотніх громадян віком від 55 років;

одиноких батьків/опікунів неповнолітніх дітей;

вагітних жінок/матерів з дітьми до трьох років;

важкохворих осіб.

Правила реєстрації у програмі допомоги

Громадяни, які мешкають у Добропільській громаді, можуть звернутися за виплатами на лікування у 200 доларів за номерами (пн — пт з 09:30 — 16:00):

050 399 10 62;

095 690 68 62.

Для оформлення одноразової фіндопомоги у 250 доларів, можна звернутися за номером телефону: 050 399 10 66.

Під час телефонної розмови претендентам необхідно буде пройти коротке опитування з працівником фонду. Допускають надсилання запиту та документів через Signal або WhatsApp.

Також потрібно буде пройти верифікацію за допомогою геолокації та відеофіксації через месенджери.

Яка ще доступна фінансова допомога

Також благодійний фонд "Карітас Кривий Ріг" реалізує програму підтримки переселенців у Дніпропетровської області.

Йдеться про надання коштів на оренду житла для родин, які проживають у м. Кривий Ріг та Криворізькому районі та недавно приїхали з окупованих територій або з місць, де ведуться бойові дії.

Благодійний фонд надасть виплати на оренду житла терміном на шість місяців. Їх зможуть отримати виключно вразливі категорії із переміщенням за останні 30 днів.

Раніше ми повідомляли, що БО "Карітас-Спес Україна" приймає заявки на програму фінансової допомоги у трьох областях. Українцям нададуть мікрогранти у розмірі до 5 400 доларів.

Ще писали, що ГО "Fight For Right" реєструє у програмі допомоги громадян з інвалідністю. У разі відбору кошти нададуть на оплату оренди та житлово-комунальні послуги.