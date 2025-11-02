Виплати за програмою "Тепла зима" — українцям пояснили, що вони зможуть купити

Люди йдуть по вулиці. Фото: Новини.LIVE

Одноразова грошова допомога у розмірі 6,5 тисячі гривень, яку соціально вразливим верствам суспільства виплатить держава в рамках програми "Тепла зима", надаватиметься на забезпечення базового комфорту. Витратити гроші можна буде на купівлю певних речей.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики.

Реклама

Читайте також:

Як можна витратити 6,5 тисячі гривень

Державні гроші, як зауважили у відомстві, люди зможуть витратити на:

теплі речі;

взуття;

лікарські засоби.

"Ми хочемо, щоб кожен українець, що перебуває у складних життєвих обставинах, мав змогу пережити холодний сезон із базовим комфортом", — йдеться у повідомленні.

На купівлю речей в українців буде 180 днів. Гроші надходитимуть на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання або на Дія.Картку.

"Працюємо, щоб запустити програму якомога швидше.

І вже зовсім скоро розповімо деталі великого пакета зимової підтримки", — підкреслили у Мінсоці.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 1 листопада 2025 року прем'єр-міністерка Юлія Свириденко розповіла, яким буде пакет зимової підтримки для населення. Вона уточнила, що для українців діятимуть як вже запущені програми, так і нові заходи допомоги.

Серед них — фіксовані ціни на енергоносії для населення, житлові субсидії, підтримка ОСББ для підвищення енергоефективності, допомога на генератори і так далі.

Раніше ми розповідали про виплати для ВПО у листопаді. Відомо, які суми отримають люди. Дізнайтесь також, чи можна отримати 5 тисяч гривень за програмою Пакунок школяра у листопаді. Українцям пояснили, як довго ще триватиме реєстрація на участь.