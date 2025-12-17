Червоний Хрест попередив про нову схему шахраїв — на які виплати небезпечно реагувати

Гроші в руці. Фото: Новини.LIVE

В мережі інтернет з’являються неправдиві повідомлення про те, що благодійна організація Українського Червоного Хреста розпочала виплату фінансової допомоги у 2 750 або 4 250 гривень. Ці гроші, нібито, передбачені для українців, які залишаються в країні під час повномасштабної війни.

Про це повідомили у Telegram-каналі Українського Червоного Хреста.

Фейк про виплати від Червоного Хреста

Шахраї у повідомленнях пишуть, що отримати грошову підтримку можна "до певної дати грудня". У повідомленнях, які отримують громадяни, їм пропонують відкрити посилання, перейти на сайт "банківської установи", надати особисті дані та отримати гроші.

"Наголошуємо, що Український Червоний Хрест не публікував таких оголошень і не здійснює реєстрацію на цю допомогу. Умови про невиїзд за кордон — неправдиві, а посилання, які додають у подібних повідомленнях, є шахрайськими", — пояснили у благодійній організації.

Українців просять ставитися уважно до будь-яких підозрілих повідомлень та у жодному разі не розкривати свої персональні дані третім особам. В Українському Червоному Хресті також зауважили, що про усі актуальні програми розповідають лише на офіційному сайті.

Там нагадали, що вся офіційна інформація про актуальні програми підтримки публікується виключно на офіційному сайті.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, що шахраї часто пропонують громадянам орендувати їхні банківські картки, пропонуючи за це гроші. На такий крок часто зважуються люди, які не мають постійного заробітку або ж ті, хто отримує замалі зарплати. Та проблема полягає у тому, що надаючи свій рахунок третім особам, ви перетворюєтеся у так званих "грошових мулів" — людей, через чиї банківські картки шахраї переказуватимуть незаконно зароблені гроші. Це, у підсумку, призведе до проблем із законом.

Раніше ми розповідали, як шахраї ошукують пенсіонерів. Так, аферисти вдають із себе працівників ПФУ та виманюють у довірливих громадян особисті дані та отримують доступ до чужих заощаджень. Ще ми пояснювали, як діяти, щоб викрити шахраїв та зберегти свої гроші. Потрібно дотримуватися кількох простих правил.