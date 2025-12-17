Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Червоний Хрест знайшов нову схему шахраїв — як зберегти гроші

Червоний Хрест знайшов нову схему шахраїв — як зберегти гроші

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 15:14
Червоний Хрест попередив про нову схему шахраїв — на які виплати небезпечно реагувати
Гроші в руці. Фото: Новини.LIVE

В мережі інтернет з’являються неправдиві повідомлення про те, що благодійна організація Українського Червоного Хреста розпочала виплату фінансової допомоги у 2 750 або 4 250 гривень. Ці гроші, нібито, передбачені для українців, які залишаються в країні під час повномасштабної війни. 

Про це повідомили у Telegram-каналі Українського Червоного Хреста.

Реклама
Читайте також:

Фейк про виплати від Червоного Хреста

Шахраї у повідомленнях пишуть, що отримати грошову підтримку можна "до певної дати грудня". У повідомленнях, які отримують громадяни, їм пропонують відкрити посилання, перейти на сайт "банківської установи", надати особисті дані та отримати гроші. 

"Наголошуємо, що Український Червоний Хрест не публікував таких оголошень і не здійснює реєстрацію на цю допомогу. Умови про невиїзд за кордон — неправдиві, а посилання, які додають у подібних повідомленнях, є шахрайськими", — пояснили у благодійній організації. 

Українців просять ставитися уважно до будь-яких підозрілих повідомлень та у жодному разі не розкривати свої персональні дані третім особам. В Українському Червоному Хресті також зауважили, що про усі актуальні програми розповідають лише на офіційному сайті. 

Там нагадали, що вся офіційна інформація про актуальні програми підтримки публікується виключно на офіційному сайті.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, що шахраї часто пропонують громадянам орендувати їхні банківські картки, пропонуючи за це гроші. На такий крок часто зважуються люди, які не мають постійного заробітку або ж ті, хто отримує замалі зарплати. Та проблема полягає у тому, що надаючи свій рахунок третім особам, ви перетворюєтеся у так званих "грошових мулів" — людей, через чиї банківські картки шахраї переказуватимуть незаконно зароблені гроші. Це, у підсумку, призведе до проблем із законом. 

Раніше ми розповідали, як шахраї ошукують пенсіонерів. Так, аферисти вдають із себе працівників ПФУ та виманюють у довірливих громадян особисті дані та отримують доступ до чужих заощаджень. Ще ми пояснювали, як діяти, щоб викрити шахраїв та зберегти свої гроші. Потрібно дотримуватися кількох простих правил.

виплати фінансова допомога шахрайство Червоний Хрест шахраї
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації