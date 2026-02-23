Виплати від UNHCR — кому і де можна подати заявку у лютому

Гроші та жінка за комп'ютером. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У понеділок, 23 лютого, 2026 року UNHCR Ukraine, що є представництвом Aгенції ООН у справах біженців, надасть грошову допомогу жителям ще однієї громади, якої торкнулись негативні наслідки війни. Кошти можуть оформити виключно вразливі групи людей, зокрема, ті, кому більш ніж 55 років.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби представництва, інформують Новини.LIVE.

Кого наділили правом отримати допомогу від UNHCR

Оформити виплату коштів від UNHCR Ukraine зможуть деякі жителі Сумської області. Згідно з правилами, грошова допомога надається двом основним групам людей, життя яких змінила війна. Йдеться про внутрішніх переселенців, які мають відповідний офіційний статус, отриманий за останні шість місяців, та біженців, які повернулись з-за кордону у власні домівки.

Серед інших умов права на фіндопомогу:

відсутня подібна грошова допомога від фондів/організацій за останні три місяці;

сукупний дохід не перевищує 6,3 тис. грн на кожного в родині.

Окрім того, громадянам необхідно належати хоча б до однієї з наступних категорій:

Родини, де є лише мати/батько, які самостійно виховують неповнолітніх дітей/мають громадян на утриманні, вік яких перевищує 55 років; Громадяни, віком понад 55 років, які самостійно ведуть господарство; Самотні люди (від 55 років), які виховують дітей до 18 років; Родини, де є особи з інвалідністю/різними хворобами.

Як зареєструватися у програмі фіндопомоги на Сумщині

За інформацією організаторів, отримати фінансову допомогу зможуть жителі населеного пункту Будилка Лебединської громади у понеділок, 23 лютого, зателефонувавши за номером, що працює за графіком у будні з 9:00 до 16:00: 063 182 68 38.

"Понеділок, 23 лютого 2026 року, с. Будилка (Лебединська ТГ). За попереднім записом. Адреса прийому: вул. Центральна, 56 (буд. культури). Години роботи: 11:00-13:00", — повідомили у представництві.

Претенденти отримають по 10,8 тис. грн (3,6 тис. грн/міс. на кожного в родині з розрахунком на три місяці). Кошти будуть перераховані на банківські рахунки.

Також необхідно підготувати такі документи:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

довідку ВПО (за наявності);

номер банківського рахунку;

свідоцтво про народження;

документ, що посвідчує законну опіку над дитиною (за потреби);

посвідчення/меддовідки.

Що ще необхідно знати переселенцям

Цього року деякі громадяни не отримали виплати через невчасне виконання вимоги ідентифікації та ненадання інформації про відсутність виплат від Росії, проте через масовість проблеми уряд дозволив пройти відповідну процедуру до 1 липня 2026 року.

Кабінет міністрів ухвалив рішення поновити виплати, пролонгувати терміни для ідентифікації та спростити доступ до сервісів Пенсійного фонду.

Зокрема, збільшили число операторів, організували мобільні бригади та запровадили електронну чергу.

