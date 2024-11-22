Ціни на чорний метал в Україні станом на 22 листопада 2024 року

Робочий в ливарному цеху. Фото: УНІАН

Ціни на чорний метал в Україні наприкінці листопада залишаються стабільними, що робить здачу брухту вигідною для тих, хто планує його реалізацію. Фактори стабільності цін включають обмежену кількість пропозицій на ринку, що дозволяє утримувати високий попит на брухт, а також рівень світових цін на метал, який підтримує поточну ситуацію в Україні.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні 22 листопада.

Читайте також:

Цікаві факти про чормет

Чорний метал, або чормет, є одним з найважливіших видів металу, що використовується в металургійній промисловості. Він включає в себе чорний металобрухт, що складається з старої, непотрібної або пошкодженої продукції, яка може бути перероблена та використана для виробництва нового металу. Усі старі автомобілі, будівельні конструкції, побутові прилади, навіть старі труби — це потенційний джерело для отримання чормету.

Цікаво, що процес переробки чормету є значно більш енергоефективним, ніж виробництво металу з руди. При переробці в металургійних печах можна зекономити до 70% енергії, що робить цей процес більш вигідним і екологічно чистим. Крім того, завдяки вторинному використанню металів, зменшується потреба в видобутку нових руд, що допомагає зберігати природні ресурси і знижує екологічне навантаження на планету.

Яка ситуація з металургією в Україні

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пенздин зазначив, що війна завдала тяжкого удару по українській металургії, зруйнувавши близько двох третин виробничих потужностей. Наприклад, якщо 2021 року підприємства України випустили 21 мільйон тонн чавуну, то у 2023 році цей показник скоротився до 6 мільйонів тонн.

Істотне падіння спостерігається й у виробництві сталі. Пендзин також наголосив, що через російське вторгнення експорт української металургійної продукції значно знизився.

"До війни 30-40% металургійної продукції, що вироблялась українськими підприємствами, йшло на експорт. У 2021 році ми експортували приблизно 6 мільйонів тонн прокатної сталі, у 2022 цей показник становив 1,5 мільйона тон, у 2023 році — 1 мільйон", — наголосив експерт.

Ціни на чормет в Україні у листопаді

Середні ціни за областями України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

Київська область — від 4 грн до 6 грн;

Вінницька область — від 4 грн до 5,5 грн;

Дніпропетровська область — від 5 грн до 6,5 грн;

Житомирська область — від 5 грн до 7 грн;

Закарпатська область — від 4 грн до 6 грн;

Запорізька область — від 4 грн до 6 грн;

Волинська область — від 5 до 6,5 грн;

Івано-Франківська область — від 4 грн до 6 грн;

Кіровоградська область — від 4 грн до 6 грн;

Львівська область — від 4 грн до 6 грн;

Миколаївська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Одеська область — від 5 грн до 6,5 грн;

Полтавська область — від 4грн до 6 грн;

Сумська область — від 4 до 5,5 грн;

Тернопільська область — від 4,5 грн до 5 грн;

Харківська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Хмельницька область — від 4 грн до 5,5 грн;

Черкаська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Чернівецька область — від 4 грн до 6 грн;

Чернігівська область — від 4 грн до 5,5 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки в листопаді коштує латунь в Україні. Ще ми зібрали ціни на мідь, золото та алюміній.