Ціни за 1 г золота в Україні станом на 17 жовтня 2024 року

Золоті злитки. Фото: Bloomberg

В Україні ціни на золото після незначного спаду знову трохи підвищилися. Це викликане зростанням інфляції, глобальною невизначеністю та попитом інвесторів на безпечні активи.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні в жовтні.

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Цікаві факти про золото

Золото не лише символізує багатство, але й має унікальні властивості, які роблять його цікавим для вивчення. Наприклад, деякі бактерії, такі як Cupriavidus metallidurans, можуть перетворювати розчинні сполуки золота на мікроскопічні частинки цього металу. Це відкриття пропонує нові можливості для екологічно чистого видобутку золота, оскільки використовує природні процеси для отримання корисних ресурсів.

Крім того, золото знаходить застосування в медицині. Його препарати використовуються для лікування артриту, завдяки своїм протизапальним властивостям. Також золоті наночастинки активно досліджуються в контексті доставки лікарських засобів, особливо в онкології. Це підкреслює важливість золота не лише в ювелірній індустрії, а й у наукових дослідженнях, де воно може зіграти ключову роль у лікуванні складних захворювань.

На додаток, золото славиться своєю стабільністю. Воно не окислюється та не реагує з більшістю хімічних речовин, що робить його ідеальним для використання в електроніці та інших високотехнологічних застосуваннях. Завдяки цим якостям, золото залишається невід'ємною частиною сучасної економіки та науки.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 472,58 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 462,16 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 437,85 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1 144,80 грн/грам.

375 проба: 1 289,19 грн/грам.

500 проба: 1 718,93 грн/грам.

583 проба: 2 004,27 грн/грам.

585 проба: 2 011,14 грн/грам.

750 проба: 2 578,39 грн/грам.

900 проба: 3 094,07 грн/грам.

916 проба: 3 149,07 грн/грам.

958 проба: 3 293,46 грн/грам.

999 проба: 3 434,41 грн/грам.

999,9 проба: 3 437,51 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 1 155 грн/грам.

375 проба: 1 405 грн/грам.

500 проба: 1 890 грн/грам.

583 проба: 2 180 грн/грам.

585 проба: 2 215 грн/грам.

750 проба: 2 790 грн/грам.

900 проба: 3 395 грн/грам.

916 проба: 3 500 грн/грам.

958 проба: 3 670 грн/грам.

999 проба: 3 765 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує чормет в Україні в жовтні. Ще ми зібрали ціни на латунь, алюміній та мідь.