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Ціни на чорний метал у жовтні — скільки коштує брухт в Україні

13 жовтня 2024 06:40
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 13 жовтня 2024 року
Працівник сталеливарного цеху. Фото: пресслужба металургійного комбінату "Запоріжсталь"
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Ціни на чорний метал в Україні за останній тиждень залишилися на стабільному рівні, попри коливання на світових ринках. Основними причинами такої стабільності є збалансоване співвідношення попиту та пропозиції, а також збереження високих цін на сировину. Однак здавання брухту все ще залишається вигідним для продавців, оскільки ринкові ціни на вторинні метали продовжують приваблювати інвесторів, забезпечуючи конкурентоспроможні умови для збирання та переробки брухту.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у жовтні.

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Цікаві факти про чормет

Чорний метал, або чормет, є важливим компонентом промисловості та економіки, оскільки він використовується для виробництва сталі та чавуну, які своєю чергою є основою для безлічі конструкцій і виробів. Чорний метал характеризується високою міцністю та стійкістю, що робить його ідеальним для будівництва, автомобілебудування та виробництва важкого обладнання. Цікаво, що близько 90% світового виробництва сталі становлять вторинні метали, що свідчить про важливість переробки для зменшення екологічного навантаження та оптимізації використання природних ресурсів.

Переробка чормету є вигідною справою, оскільки ринкові ціни на вторинні метали залишаються високими. Здавання брухту чорного металу допомагає не лише зменшити кількість відходів, а й отримати прибуток. Оскільки чормет залишається основним матеріалом для виробництва, інтерес до його переробки постійно зростає. Це також сприяє розвитку нових технологій, які дозволяють зменшити енергетичні витрати на виробництво та знизити вплив на довкілля.

Яка ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак заявив, що іноземні інвестори виявляють інтерес до всіх секторів української економіки, зокрема металургії. Однак, на його думку, реальних іноземних інвестицій у відновлення металургійної галузі України варто очікувати лише після її перемоги.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив експерт.

Новак також зазначив, що для відновлення української металургії у післявоєнний період знадобляться інвестиції у десятки мільярдів доларів.

Ціни на чормет в Україні у жовтні

Середні ціни по областях України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

  • Київська область — від 4,5 грн до 6 грн;
  • Вінницька область — від 4 грн до 5,5 грн;
  • Дніпропетровська область — від 6 грн до 8 грн;
  • Житомирська область — від 4 грн до 6,5 грн;
  • Закарпатська область — від 3 грн до 5 грн;
  • Запорізька область — від 4 грн до 7 грн;
  • Волинська область — від 5 до 6,5 грн;
  • Івано-Франківська область — від 4 грн до 6 грн;
  • Кіровоградська область — від 4 грн до 6 грн;
  • Львівська область — від 4 грн до 6,5 грн;
  • Миколаївська область — від 3,5 грн до 4,5 грн;
  • Одеська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;
  • Полтавська область — від 4 грн до 6 грн;
  • Сумська область — від 3,5 до 5,5 грн;
  • Тернопільська область — від 4 грн до 5,5 грн;
  • Харківська область — від 4 грн до 6 грн;
  • Хмельницька область — від 4 грн до 6,5 грн;
  • Черкаська область — від 5 грн до 7 грн;
  • Чернівецька область — від 4 грн до 6 грн;
  • Чернігівська область — від 3,5 грн до 5,5 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні в жовтні. Ще ми зібрали ціни на латунь, алюміній та мідь.

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