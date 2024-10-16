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Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

16 жовтня 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 16 жовтня 2024 року
Виробництво латуні. Фото: thoughtco.com
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Латунь — міцний сплав міді та цинку, відомий своєю високою електро- та теплопровідністю. Золотистий відтінок робить її популярним метаріалом для створення декоративних виробів. Цей сплав також знаходить застосування у виробництві електротехнічного обладнання, шестерень та підшипників Переробка латуні допомагає заощаджувати ресурси, тому що для виготовлення нових виробів потрібно менше енергії та матеріалів. Крім того, за здачу латуні до пунктів приймання брухту можна отримати грошову винагороду.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у жовтні.

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Цікаві факти про латунь

Сьогодні латунь активно застосовується у виробах, що потребують стійкості до корозії та зношування. Її використовують при виробництві замків, петель, шестерень, підшипників, гільз для боєприпасів, сантехнічних елементів, шлангових муфт, клапанів та інших подібних виробів.

Латунь ідеально підходить для виготовлення музичних інструментів завдяки своїм видатним акустичним властивостям, високій щільності та міцності, що забезпечує якісне звучання. Цей сплав активно використовується при виробництві духових інструментів, таких як труби та тромбони, а також ударних — наприклад, тарілок та дзвонів. Латунні струни для гітар та скрипок надають звуку яскравості та дзвінкості.

Латунь та бронзу часто плутають, хоча це різні сплави. Латунь складається з міді та цинку, тоді як бронза включає в основному мідь та олово, хоча до її складу можуть входити й інші елементи, такі як алюміній, кремній, фосфор або марганець. Бронзу застосовують переважно для створення художніх і декоративних виробів. Крім того, її використовують для виготовлення пружин, електричних роз'ємів та суднового обладнання.

Латунь класифікують на два основні типи залежно від співвідношення металів: жовту та червону. Жовта латунь містить близько 70% міді, тоді як у червоній частині міді перевищує 85%. Кожен із цих сплавів має особливі властивості, придатні для різних застосувань. Жовта латунь відрізняється високою пластичністю, що робить її ідеальною для витяжки та формування, а червона латунь характеризується міцністю та стійкістю до корозії за високих температур, що дозволяє використовувати її в системах гарячого водопостачання.

Нині переробці піддається близько 90% всіх латунних сплавів. Латунь, не маючи феромагнітних властивостей, легко відокремлюється від брухту чорних металів за допомогою потужного магніту. Переплавлений латунний брухт перетворюють на заготовки, яким надають потрібну форму та розмір шляхом пресування.

Яка ситуація з металургією в Україні

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин повідомив, що на цей час єдиним великим металургійним підприємством, яке продовжує роботу в Україні, залишається завод "АрселорМіттал" у Кривому Розі. За його словами, більшість інших металургійних заводів та гірничо-збагачувальних комбінатів знаходяться на сході країни, і їх відновлення стане можливим лише після завершення військових дій та забезпечення безпеки.

Пендзин також зазначив, що експорт металургійної продукції нині обмежений використанням українського зернового коридору.

"Зараз метал у нас йде зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — додав експерт.

Ціни на латунь в Україні у жовтні

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 16 жовтня та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 140 до 175 грн;

Вінницька область — від 130 до 170 грн;

Волинська область — від 140 до 170 грн;

Дніпропетровська область — від 165 до 190 грн;

Житомирська область — від 135 до 160 грн;

Закарпатська область — від 135 до 160 грн;

Запорізька область — від 165 до 180 грн;

Івано-Франківська область — від 140 до 160 грн;

Кіровоградська область — від 135 до 160 грн;

Львівська область — від 130 до 160 грн;

Миколаївська область — від 135 до 160 грн;

Одеська область — від 145 до 175 грн;

Полтавська область — від 135 до 165 грн;

Рівненська область — від 145 до 170 грн;

Сумська область — від 135 до 160 грн;

Тернопільська область — від 140 до 160 грн;

Харківська область — від 155 до 180 грн;

Хмельницька область — від 135 до 165 грн;

Черкаська область — від 145 до 170 грн;

Чернівецька область — від 140 до 160 грн;

Чернігівська область — від 145 до 170 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні в жовтні. Ще ми зібрали ціни на алюмініймідь та чормет.

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