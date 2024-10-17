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Золото в Украине снова подорожало — сколько стоит драгоценный металл в октябре

17 октября 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены за 1 г золота в Украине по состоянию на 17 октября 2024 года
Золотые слитки. Фото: Bloomberg
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине цены на золото после незначительного спада снова немного повысились. Это обусловлено ростом инфляции, глобальной неопределенностью и спросом инвесторов на безопасные активы.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в октябре.

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Интересные факты о золоте

Золото не только символизирует богатство, но и обладает уникальными свойствами, делающими его интересным для изучения. Например, некоторые бактерии, такие как Cupriavidus metallidurans, могут превращать растворимые соединения золота в микроскопические частицы этого металла. Это открытие предлагает новые возможности для экологически чистой добычи золота, поскольку использует естественные процессы для получения полезных ресурсов.

Кроме того, золото находит применение в медицине. Его препараты используются для лечения артрита благодаря своим противовоспалительным свойствам. Также золотые наночастицы активно исследуются в контексте доставки лекарственных средств, особенно в онкологии. Это подчеркивает важность золота не только в ювелирной индустрии, но и в научных исследованиях, в которых оно может сыграть ключевую роль в лечении сложных заболеваний.

Вдобавок, золото славится своей стабильностью. Оно не окисляется и не реагирует с большинством химических веществ, что делает его идеальным для использования в электронике и других высокотехнологичных применениях. Благодаря этим качествам золото остается неотъемлемой частью современной экономики и науки.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка:

  • Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 472,58 грн/грамм.
  • Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3 462,16 грн/грамм.
  • Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 3 437,85 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

  • 333 проба: 1 144,80 грн/грамм.
  • 375 проба: 1 289,19 грн/грамм.
  • 500 проба: 1 718,93 грн/грамм.
  • 583 проба: 2 004,27 грн/грамм.
  • 585 проба: 2 011,14 грн/грамм.
  • 750 проба: 2 578,39 грн/грамм.
  • 900 проба: 3 094,07 грн/грамм.
  • 916 проба: 3 149,07 грн/грамм.
  • 958 проба: 3 293,46 грн/грамм.
  • 999 проба: 3 434,41 грн/грамм.
  • 999,9 проба: 3 437,51 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

  • 333 проба: 1 155 грн/грамм.
  • 375 проба: 1 405 грн/грамм.
  • 500 проба: 1 890 грн/грамм.
  • 583 проба: 2 180 грн/грамм.
  • 585 проба: 2 215 грн/грамм.
  • 750 проба: 2 790 грн/грамм.
  • 900 проба: 3 395 грн/грамм.
  • 916 проба: 3 500 грн/грамм.
  • 958 проба: 3 670 грн/грамм.
  • 999 проба: 3 765 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в октябре. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и медь.

НБУ драгоценности цены в Украине драгоценные металлы золото ломбарды

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