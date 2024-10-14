Ціни на мідь на кольорові метали в Україні станом на 14 жовтня 2024 року

Цех з виробництва мідних кабелів. Фото: Reuters

Протягом минулого тижня ціни на мідь в Україні залишилися стабільними, незважаючи на коливання на міжнародних ринках. Основними причинами цього є збереження високого попиту в промисловості та обмеження поставок з ключових країн-виробників.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні в жовтні.

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Цікаві факти про мідь

Мідь є одним з найдавніших металів, відомих людству, і її використання налічує тисячі років. Вона була вперше видобута приблизно 10 тисяч років тому, і до сьогодні залишається незамінним матеріалом в багатьох галузях. Один із цікавих фактів — мідь не тільки добре проводить електрику, але й має антибактеріальні властивості. Це означає, що на поверхні міді бактерії та віруси зберігаються менше часу, ніж на багатьох інших матеріалах, що робить її корисною в медичному обладнанні та сантехніці.

Ще один аспект, який робить мідь особливо цінною, — це її здатність до переробки. Цей метал можна переплавляти і використовувати повторно без втрати якості, що робить його екологічно чистим матеріалом. Це особливо важливо в умовах сучасного світу, де зменшення відходів і раціональне використання ресурсів стають дедалі актуальнішими. За оцінками, приблизно 80% міді, видобутої з моменту її відкриття, досі знаходиться в обігу, що підтверджує її довговічність і практичність.

Яка ситуація з металургією в Україні

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, в Україні після російського вторгнення залишився лише один великий металургійний завод — "АрселорМіттал" у Кривому Розі. Експерт зазначив, що більшість підприємств металургійної та гірничозбагачувальної галузі країни розташовані на сході, і їх відновлення стане можливим лише після закінчення війни та забезпечення безпеки.

Він також додав, що експорт металургійної продукції наразі обмежений українським зерновим коридором.

"Зараз метал у нас прямує зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив Пендзин.

Ціни на брухт міді в Україні у жовтні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 14 жовтня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту.

Київська область — від 230 до 280 грн;

Вінницька область — від 245 до 300 грн;

Дніпропетровська область — від 220 до 255 грн;

Житомирська область — від 210 до 240 грн;

Закарпатська область — від 195 до 300 грн;

Запорізька область — від 245 до 270 грн;

Івано-Франківська область — від 245 до 270 грн;

Кіровоградська область — від 250 до 280 грн;

Львівська область — від 195 до 250 грн;

Миколаївська область — від 255 до 305 грн;

Одеська область — від 270 до 290 грн;

Полтавська область — від 250 до 275 грн;

Сумська область — від 230 до 260 грн;

Тернопільська область — від 215 до 250 грн;

Харківська область — від 265 до 300 грн;

Хмельницька область — від 250 до 295 грн;

Черкаська область — від 245 до 285 грн;

Чернівецька область — від 245 до 275 грн;

Чернігівська область — від 240 до 260 грн.

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