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Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

15 жовтня 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 15 жовтня 2024 року
Виробництво алюмінію. Фото: trimet.eu
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Алюміній — це надзвичайно універсальний метал який має величезну кількість переваг. Наприклад він відомий своєю легкістю та гнучкістю. Його можна лити, плавити, формувати, обробляти та пресувати, що дозволяє надавати йому різні форми та використовувати для різних цілей. Завдяки високій універсальності та міцності, алюміній стає все більш потрібним матеріалом і за нього охоче заплатять непогані гроші на пунктах приймання вторсировини.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 15 жовтня.

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Цікаві факти про алюміній

Алюміній — корозійностійкий метал, який природним чином формує захисне покриття. Воно надзвичайно тонке та утворюється при контакті металу з окисним середовищем. Захисний шар оксиду алюмінію запобігає корозії поверхні металу. Крім того, додаткова обробка, така як фарбування або анодування можуть підвищити загальну корозійну стійкість алюмінію.

Чистий алюміній має низьку міцність, тому не підходить для використання в будівництві. Однак додавання легувальних елементів, таких як мідь, марганець, магній, цинк та інші, а також застосування спеціальних виробничих процесів дозволяють змінити його фізичні та механічні властивості, щоб відповідати вимогам широкого спектра застосувань.

Алюміній та його сплави показують високу ефективність за низьких температур. На відміну від сталі, яка стає крихкою в таких умовах, алюміній та його сплави лише зміцнюються. При зниженні температури збільшуються не лише міцність, а й характеристики розривної міцності, плинності та ударної в'язкості. Крім того, корозійна стійкість алюмінію зростає, що робить його ідеальним для експлуатації у холодних регіонах без ризику прискореного руйнування під впливом вологи.

Алюміній не притягується магнітами й тому називається парамагнетиком. Ця особливість робить його ідеальним матеріалом для екранування антен та комп'ютерних дисків.

Щорічно у світі виробляється понад 58 мільйонів тонн первинного алюмінію, а також понад 16 мільйонів тонн переробленого алюмінію із брухту. Переробка цього металу особливо ефективна, тому що вимагає лише близько 5% енергії, необхідної для отримання первинного алюмінію, при цьому якість матеріалу не погіршується.

Яка ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак зазначив, що іноземні інвестори виявляють інтерес до різних секторів української економіки, включаючи металургію. Однак, за його словами, реальні вкладення у відновлення цієї галузі стануть можливими лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив експерт.

Він додав, що на відновлення української металургії у післявоєнний період будуть потрібні інвестиції в десятки мільярдів доларів.

Ціни на алюміній в Україні у жовтні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 45 до 65 грн;

Вінницька область — від 50 до 75 грн;

Волинська область — 50 до 75 грн;

Дніпропетровська область — від 40 до 75 грн;

Житомирська область — від 40 до 65 грн;

Закарпатська область — від 40 до 70 грн;

Запорізька область — від 50 до 90 грн;

Івано-Франківська область — від 40 до 80 грн;

Кіровоградська область — від 40 до 65 грн;

Львівська область — від 45 до 65 грн;

Миколаївська область — від 40 до 55 грн;

Одеська область — від 45 до 60 грн;

Полтавська область — від 45 до 65 грн;

Рівненська область — від 45 до 65 грн;

Сумська область — від 45 до 70 грн;

Тернопільська область  —  від 45 до 65 грн;

Харківська область —  від 50 до 70 грн;

Хмельницька область — від 45 до 65 грн;

Черкаська область — від 50 до 70 грн;

Чернівецька область — від 40 до 60 грн;

Чернігівська область — від 45 до 65 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні в жовтні. Ще ми зібрали ціни на латуньмідь та чормет.

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