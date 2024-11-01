Цена за 1 грамм золота в Украине по состоянию на 1 ноября 2024 года

Слитки золота. Фото: Bloomberg

В начале ноября цены на золото в Украине резко выросли. В среднем за последние несколько дней драгметалл подорожал на 41,84 грн/грамм. По мнению аналитиков, это связано с нестабильностью на мировых рынках, ростом инфляции и ослаблением гривны.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в начале ноября.

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Вот несколько полезных советов для тех, кто планирует продавать золото:

Оценка стоимости. Перед сдачей золота важно провести оценку его стоимости. Рассмотрите возможность обратиться в несколько ювелирных магазинов или ломбардов, чтобы получить разные предложения. Исследуйте текущие цены на рынке, потому что цены могут колебаться. Учтите вес и пробу металла, это также повлияет на его ценность.

Перед сдачей золота важно провести оценку его стоимости. Рассмотрите возможность обратиться в несколько ювелирных магазинов или ломбардов, чтобы получить разные предложения. Исследуйте текущие цены на рынке, потому что цены могут колебаться. Учтите вес и пробу металла, это также повлияет на его ценность. Чистота и состояние. Состояние вашего золота может оказать существенное влияние на его цену. Если у вас есть возможность, очистите свои изделия, чтобы повысить их привлекательность. Учтите, что изношенное или поврежденное золото может быть оценено ниже. В идеале храните золотые изделия в оригинальной упаковке или коробках, если это возможно, поскольку это может повысить их ценность.

Состояние вашего золота может оказать существенное влияние на его цену. Если у вас есть возможность, очистите свои изделия, чтобы повысить их привлекательность. Учтите, что изношенное или поврежденное золото может быть оценено ниже. В идеале храните золотые изделия в оригинальной упаковке или коробках, если это возможно, поскольку это может повысить их ценность. Выбор места продаж. Рассмотрите разные варианты для продажи этого драгоценного металла. Вы можете обратиться в ювелирные магазины, ломбарды или специализированные компании, занимающиеся выкупом золота. Сравните условия, предложения и репутацию компаний, чтобы выбрать лучший вариант. Если вы планируете продать большие объемы золота, возможность заключения сделки напрямую с производителем может обеспечить лучшую цену.

Цены на золото в Украине 1 ноября

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 655,55 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3 644,58 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 3 618,99 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1 205,12 грн/грамм.

375 проба: 1 357,12 грн/грамм.

500 проба: 1 809,50 грн/грамм.

583 проба: 2 109,87 грн/грамм.

585 проба: 2 117,11 грн/грамм.

750 проба: 2 714,24 грн/грамм.

900 проба: 3 257,09 грн/грамм.

916 проба: 3 314,99 грн/грамм.

958 проба: 3 466,99 грн/грамм.

999 проба: 3 615,37 грн/грамм.

999,9 проба: 3 618,63 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 1 190 грн/грамм.

375 проба: 1 410 грн/грамм.

500 проба: 1 875 грн/грамм.

583 проба: 2 285 грн/грамм.

585 проба: 2 300 грн/грамм.

750 проба: 2 830 грн/грамм.

900 проба: 3 360 грн/грамм.

916 проба: 3 400 грн/грамм.

958 проба: 3 715 грн/грамм.

999 проба: 3 745 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине. Еще мы собрали цены на алюминий, медь и чермет.