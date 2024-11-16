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Золото сильно впало в ціні — скільки коштують дорогоцінні метали

16 листопада 2024 06:40
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на золото — скільки коштує 1 грам дорогоцінних металів 16 листопада
Злитки золота. Фото: Reuters
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Ціни на золото в Україні за останні дні суттєво знизилися. Основними причинами падіння стали зміцнення гривні, зменшення попиту на дорогоцінний метал серед інвесторів і зниження його вартості на світових ринках.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні 16 листопада.

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Золото вважається одним із найдавніших металів, який людина почала використовувати ще понад 6 тисяч років тому. Його унікальна властивість не окислюватися робить золото довговічним і символом багатства у багатьох культурах. Відомо, що на Землі вже видобуто близько 200 тисяч тонн золота, і майже все це можна розплавити в куб зі стороною лише 22 метри. Цікаво, що більшість світового золота знаходиться у ювелірних виробах, але значна частина використовується в медицині, космічній техніці та навіть електроніці.

Якщо ви хочете отримати максимальну вигоду від продажу золота, варто враховувати його стан і тип. Ювелірні вироби без пошкоджень, унікальні антикварні прикраси або брендові вироби можуть коштувати значно більше, ніж лом. Крім того, дорожче можна продати золото високої проби — 585 і вище. Найкраще звертатися до перевірених ломбардів або спеціалізованих компаній, які пропонують актуальні ринкові ціни. Не забудьте також перевірити котирування золота на ринку, адже його вартість змінюється щодня.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

  • Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 350,95 грн/грам.
  • Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 340,90 грн/грам.
  • Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 317,44 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

  • 333 проба: 1 104,71 грн/грам.
  • 375 проба: 1 244,04  грн/грам.
  • 500 проба: 1 658,72 грн/грам.
  • 583 проба: 1 934,07 грн/грам.
  • 585 проба: 1 940,70 грн/грам.
  • 750 проба: 2 488,08 грн/грам.
  • 900 проба: 2 985,70 грн/грам.
  • 916 проба: 3 038,78 грн/грам.
  • 958 проба: 3 178,11 грн/грам.
  • 999 проба: 3 314,12 грн/грам.
  • 999,9 проба: 3 317,11 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України: 

  • 333 проба: 1 045 грн/грам.
  • 375 проба: 1 200 грн/грам.
  • 500 проба: 1 505 грн/грам.
  • 583 проба: 1 950 грн/грам.
  • 585 проба: 2 005 грн/грам.
  • 750 проба: 2 495 грн/грам.
  • 900 проба: 2 725 грн/грам.
  • 916 проба: 2 860 грн/грам.
  • 958 проба: 3 250 грн/грам.
  • 999 проба: 3 295 грн/грам.

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НБУ коштовності ціни в Україні дорогоцінні метали золото ломбарди

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