Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 15 листопада 2024 року

Виробництво металу. Фото: thoughtco.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь — це універсальний сплав міді та цинку. Він має високу корозійну стійкість та часто застосовується в умовах вологості та морської води. Латунь також гарно підходить для виготовлення електричних провідників та різних механічних деталей завдяки своїй міцності та стійкості до зносу. Цей сплав легко обробляється, що дозволяє створювати складні вироби, включаючи інструменти та декоративні елементи.

Цікаві факти про латунь

Латунь — один із найдавніших сплавів, відомих людству. Вже у Стародавньому Єгипті та Месопотамії цей сплав використовували для створення прикрас, посуду та зброї. У Стародавньому Римі латунь називали оріхалком (aurichalcum), що перекладається як "золота мідь".

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Далі виробництво латунних виробів поширилося на Середню Азію. У 1781 році англієць Джеймс Емерсон здійснив революцію, винайшовши новий метод отримання латуні шляхом сплавлення міді з металевим цинком. Цей прорив значно сприяв масовому поширенню латуні у всьому світі.

Латунь стала невід'ємною частиною повсякденного життя і вироби з цього сплаву можна знайти практично в кожному будинку. Завдяки своїм унікальним властивостям, латунь знайшла широке застосування в різних областях — від декоративно-ужиткового мистецтва до машинобудування.

Латунь поділяється на два основні типи залежно від вмісту металів: жовту та червону. Жовта латунь містить близько 70% міді, тоді як у червоній міді понад 85%. Кожен із цих сплавів має унікальні властивості, придатні для різних цілей.

Латунний брухт можна знайти всюди. Оглянувши свій будинок чи гараж, ви, мабуть, знайдете старі предмети з латунними елементами. Це можуть бути дверні ручки, ключі, світильники, інструменти, музичні інструменти, прикраси та багато іншого.

Яка ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак зазначив, що іноземні інвестори виявляють інтерес до різних секторів економіки України, включаючи металургію. Однак, на його думку, реальні закордонні інвестиції у відновлення української металургії можливі лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — заявив експерт.

Новак також наголосив, що для відродження металургійної галузі країни після завершення бойових дій буде потрібно фінансування в десятки мільярдів доларів.

Ціни на латунь в Україні у листопаді

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 15 листопада та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 140 до 180 грн;

Вінницька область — від 140 до 180 грн;

Волинська область — від 130 до 170 грн;

Дніпропетровська область — від 140 до 185 грн;

Житомирська область — від 130 до 165 грн;

Закарпатська область — від 135 до 160 грн;

Запорізька область — від 140 до 180 грн;

Івано-Франківська область — від 140 до 160 грн;

Кіровоградська область — від 135 до 160 грн;

Львівська область — від 130 до 165 грн;

Миколаївська область — від 135 до 165 грн;

Одеська область — від 140 до 180 грн;

Полтавська область — від 130 до 170 грн;

Рівненська область — від 140 до 170 грн;

Сумська область — від 135 до 165 грн;

Тернопільська область — від 140 до 165 грн;

Харківська область — від 145 до 180 грн;

Хмельницька область — від 135 до 165 грн;

Черкаська область — від 145 до 170 грн;

Чернівецька область — від 140 до 165 грн;

Чернігівська область — від 145 до 170 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки в листопаді коштує латунь в Україні. Ще ми зібрали ціни на чормет, золото та мідь.