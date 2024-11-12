Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 12 листопада 2024 року

Працівник металургійного заводу. Фото: kyivindependent.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Чорні метали, до яких відносяться сталь, чавун і феросплави, є сплавами заліза з вуглецем і різними добавками. Їхня міцність, пластичність, ковкість, хороша зварюваність і стійкість до зносу зробили ці матеріали незамінними у будівництві та промисловості. Металоконструкції, деталі машин, обладнання — лише частина продукції, що створюється на їх основі. Переробка чорних металів не лише допомагає економити природні ресурси та знижувати навантаження на екологію, а й може приносити добрий дохід.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у листопаді.

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Цікаві факти про чорні метали

Сталеварна промисловість — одна з ключових галузей світової економіки, що існує понад 2000 років. За цей час вона пережила чимало криз, але постійно відновлювалася і продовжувала розвиватися. Сьогодні ця галузь займає провідні позиції у світовій промисловості, забезпечуючи робочі місця для більш ніж 2 мільйонів людей у ​​всьому світі.

Сталь — це сплав, що складається переважно із заліза з додаванням невеликої кількості вуглецю та інших елементів. Однак, на відміну від чистого заліза, сталь майже в тисячу разів міцніша. Навіть невелика кількість вуглецю значно підвищує її міцність на розрив, що робить ці сплави набагато міцнішими за залізо.

У 1930 році в Нью-Йорку було збудовано хмарочос Емпайр-Стейт-Білдінг, який на той момент став найвищою будівлею у світі та символом технічного прогресу. Для його каркаса було використано понад 80 тисяч тонн сталі, а міцність і надійність цього матеріалу уможливили зведення такої грандіозної споруди.

Червоний колір Марса обумовлений присутністю заліза, а точніше іржі. Оксид заліза, який часто зустрічається на планеті у вигляді пилу, піску, каміння та у складі гірських порід, надає її поверхні характерного відтінку. Цей мінерал має червоний колір, тому що поглинає синій спектр видимого світла. Коли світло досягає поверхні Марса, воно відбивається назад, але синє світло поглинається оксидом заліза і до спостерігача доходить переважно червоний відтінок.

Більшість сталевих виробів та конструкцій виробляють не з первинної сталі, а з переробленої сировини. За статистикою, рівень переробки сталі у світі становить близько 60%.

Яка ситуація з металургією в Україні

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пенздин зазначив, що війна завдала тяжкого удару по українській металургії, зруйнувавши близько двох третин виробничих потужностей. Наприклад, якщо 2021 року підприємства України випустили 21 мільйон тонн чавуну, то у 2023 році цей показник скоротився до 6 мільйонів тонн.

Істотне падіння спостерігається й у виробництві сталі. Пендзин також наголосив, що через російське вторгнення експорт української металургійної продукції значно знизився.

"До війни 30-40% металургійної продукції, що вироблялась українськими підприємствами, йшло на експорт. У 2021 році ми експортували приблизно 6 мільйонів тонн прокатної сталі, у 2022 цей показник становив 1,5 мільйона тон, у 2023 році — 1 мільйон", — наголосив експерт.

Ціни на чормет в Україні у листопаді

Середні ціни за областями України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

Київська область — від 5 грн до 7 грн;

Вінницька область — від 4 грн до 5,5 грн;

Дніпропетровська область — від 5 грн до 7 грн;

Житомирська область — від 5 грн до 7 грн;

Закарпатська область — від 4 грн до 6 грн;

Запорізька область — від 4 грн до 6 грн;

Волинська область — від 5 до 6 грн;

Івано-Франківська область — від 4 грн до 6 грн;

Кіровоградська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Львівська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Миколаївська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Одеська область — від 5 грн до 67 грн;

Полтавська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Сумська область — від 4,5 до 5,5 грн;

Тернопільська область — від 4,5 грн до 5,5 грн;

Харківська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Хмельницька область — від 4 грн до 5,5 грн;

Черкаська область — від 4,5 грн до 7 грн;

Чернівецька область — від 4 грн до 6,5 грн;

Чернігівська область — від 4,5 грн до 5,5 грн.

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