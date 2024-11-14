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Ціни на алюміній у листопаді — скільки коштують кольорові метали

14 листопада 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 14 листопада 2024 року
Виробництво алюмінію. Фото: alufair.com
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Алюміній можна вважати металом сучасної епохи. За історичними даними, мідь і залізо почали використовуватися людьми близько дев'яти тисяч років тому, тоді як алюміній став доступним лише менш як 200 років тому. Ба більше, у перші роки його цінували вище за золото і срібло. Сьогодні переробка алюмінію приносить значні переваги як для екології, так і для суспільства.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 14 листопада.

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Цікаві факти про алюміній

Алюміній у вигляді бокситової руди є третім за поширеністю елементом Землі після кисню і кремнію. Його запасів достатньо, щоб забезпечувати нас протягом багатьох поколінь, і його доступність значно вища, ніж у заліза та інших цінних металів. Алюміній становить 8,09% земної кори, тоді як частка заліза становить лише 5%. Алюмінію навколо нас достатньо, щоб служити нам багато поколінь.

Алюміній відрізняється пластичністю та малою щільністю. Найм'якша сталь має пластичність лише на 50% від пластичності алюмінію. Завдяки цьому алюміній легко використовувати в різних сферах — від автомобільних деталей до кухонного начиння. Для поліпшення властивостей металу в алюмінієві сплави додають такі елементи, як мідь, цинк, магній, кремній або марганець. Пластичність алюмінію зберігається як при високих, так і при низьких температурах, що відкриває безмежні можливості його модифікації.

Алюмінієві банки — упаковка для напоїв, яку переробляють у світі найбільше всього. У 2019 році 71% алюмінієвих банок було перероблено та знову використано для виробництва нових виробів з алюмінію по всьому світу. Для порівняння: рівень переробки ПЕТ-пляшок становив 34%, а скляних пляшок — 40%.

Перша алюмінієва банка була зроблена в 1958 році. Цю технологію розробили спільно алюмінієва компанія та виробник напоїв, який почав використовувати банки для продажу пива. Компанії Coca-Cola та Pepsi почали продавати свої напої в банках лише 1967 року.

Алюміній можна переробляти нескінченно, і він є одним із небагатьох матеріалів, вартість збору яких повністю окупається. Фактично, 75% всього колись виробленого алюмінію, як і раніше, використовується, а на його переробку потрібно всього 5% енергії, необхідної для первинного виробництва. Викинутий алюміній — один із найцінніших матеріалів у вашому сміттєвому баку.

Яка ситуація з металургією в Україні

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що війна з Росією завдала серйозного удару по металургійній галузі України. У 2021 році українські підприємства виробили 21 мільйон тонн чавуну, але до 2023 року цей обсяг скоротився до 6 мільйонів тонн. Аналогічне зниження спостерігалося й у виробництві сталі. Це підкреслює, яких значних економічних збитків зазнав один з ключових секторів української промисловості.

"Зараз метал у нас прямує зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — додав економіст.

Ціни на алюміній в Україні у листопаді

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 45 до 65 грн;

Вінницька область — від 55 до 80 грн;

Волинська область — 45 до 75 грн;

Дніпропетровська область — від 45 до 55 грн;

Житомирська область — від 40 до 60 грн;

Закарпатська область — від 45 до 75 грн;

Запорізька область — від 45 до 90 грн;

Івано-Франківська область — від 50 до 80 грн;

Кіровоградська область — від 40 до 55 грн;

Львівська область — від 45 до 55 грн;

Миколаївська область — від 40 до 50 грн;

Одеська область — від 45 до 60 грн;

Полтавська область — від 45 до 65 грн;

Рівненська область — від 40 до 60 грн;

Сумська область — від 40 до 60 грн;

Тернопільська область  —  від 35 до 55 грн;

Харківська область —  від 45 до 85 грн;

Хмельницька область — від 40 до 60 грн;

Черкаська область — від 50 до 70 грн;

Чернівецька область — від 45 до 65 грн;

Чернігівська область — від 50 до 65 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки в листопаді коштує латунь в Україні. Ще ми зібрали ціни на чорметзолото та мідь.

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