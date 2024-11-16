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Золото сильно упало в цене — сколько стоят драгоценные металлы

16 ноября 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на золото — сколько стоит 1 грамм драгоценных металлов 16 ноября
Золотые слитки. Фото: Reuters
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на золото в Украине в последние дни существенно снизились. Основными причинами падения стали укрепление гривны, уменьшение спроса на драгметалл среди инвесторов и снижение его стоимости на мировых рынках.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине 16 ноября.

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Как продать золото выгоднее

Золото считается одним из древнейших металлов, который человек стал использовать еще более 6 тысяч лет назад. Его уникальное свойство не окисляться делает золото долговечным и символом богатства во многих культурах. Известно, что на Земле уже добыто около 200 тысяч тонн золота и почти все это можно расплавить в куб со стороной всего 22 метра. Любопытно, что большинство мирового золота находится в ювелирных изделиях, но значительная часть используется в медицине, космической технике и даже электронике.

Если вы хотите извлечь максимальную выгоду от продажи золота, стоит учитывать его состояние и тип. Ювелирные изделия без повреждений, уникальные антикварные украшения или брендовые изделия могут стоить гораздо больше, чем лом. Кроме того, подороже можно продать золото высокой пробы — 585 и выше. Лучше всего обращаться к проверенным ломбардам или специализированным компаниям, предлагающим актуальные рыночные цены. Не забудьте проверить котировки золота на рынке, ведь его стоимость меняется каждый день.

Цены на золото в Украине.

Закупочные цены на золото от Национального банка:

  • Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 350,95 грн/грамм.
  • Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3 340,90 грн/грамм.
  • Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 3 317,44 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

  • 333 проба: 1 104,71 грн/грамм.
  • 375 проба: 1 244,04 грн/грамм.
  • 500 проба: 1 658,72 грн/грамм.
  • 583 проба: 1 934,07 грн/грамм.
  • 585 проба: 1 940,70 грн/грамм.
  • 750 проба: 2 488,08 грн/грамм.
  • 900 проба: 2 985,70 грн/грамм.
  • 916 проба: 3 038,78 грн/грамм.
  • 958 проба: 3 178,11 грн/грамм.
  • 999 проба: 3 314,12 грн/грамм.
  • 999,9 проба: 3 317,11 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

  • 333 проба: 1 045 грн/грамм.
  • 375 проба: 1 200 грн/грамм.
  • 500 проба: 1 505 грн/грамм.
  • 583 проба: 1 950 грн/грамм.
  • 585 проба: 2 005 грн/грамм.
  • 750 проба: 2 495 грн/грамм.
  • 900 проба: 2 725 грн/грамм.
  • 916 проба: 2 860 грн/грамм.
  • 958 проба: 3 250 грн/грамм.
  • 999 проба: 3 295 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в ноябре в Украине. Еще мы собрали цены на медь, чермет и алюминий.

НБУ драгоценности цены в Украине драгоценные металлы золото ломбарды

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