Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 13 листопада 2024 року

Виробництво латуні. Фото: wsj.net

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь відіграє важливу роль у нашому повсякденному житті. Вона має антимікробні властивості, високу пластичність, стійкість до корозії та вважається найкращим промисловим металом для передачі електричної та теплової енергії. Бувши одним із найдавніших металів у світі, мідь, завдяки унікальним властивостям, виявилась незамінною для цифрового та екологічного майбутнього.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні станом на 13 листопада.

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Цікаві факти про мідь

Мідь — один із перших металів, що використовувало людство. Її застосування триває понад 10 тисяч років. Стародавні цивілізації, такі як єгиптяни та месопотамці, використовували мідь для виготовлення інструментів, зброї та прикрас. Цей метал відіграв ключову роль розвитку металургії в бронзовому столітті, коли його сплавляли з оловом для отримання бронзи — ще міцнішого матеріалу.

Мідь часто називають "вічним металом" завдяки її винятковій довговічності, здатності до переробки та мінімальної деградації з часом. Цей метал відрізняється неперевершеною стійкістю: стійкий до корозії та зберігає свої властивості навіть при інтенсивній експлуатації. Наприклад, стародавні мідні артефакти знаходять в відмінному стані, що наочно демонструє вражаючу довговічність цього металу.

У багатьох країнах, як у минулому, так і тепер, монети часто виготовляють з міді або мідних сплавів. Цей матеріал міцний і має привабливий зовнішній вигляд.

Мідь вважається гнучким, але при цьому стабільним металом, завдяки чому вона застосовується в різних конструктивних цілях. Її можна зустріти у складі цвяхів, скоб, електроінструментів, а також у кондиціонерах.

Мідь має природні антибактеріальні властивості. Латунні дверні ручки, поручні та накладки для громадських місць допомагають запобігти поширенню бактерій.

Яка ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак зазначив інтерес іноземних інвесторів до різних секторів української економіки, включаючи металургію. Проте, за його словами, реальні інвестиції у відновлення української металургії з боку закордонних інвесторів стануть можливими лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — заявив експерт.

Новак також додав, що для відродження металургійної галузі після закінчення бойових дій знадобиться фінансування у розмірі десятків мільярдів доларів.

Ціни на мідь в Україні у листопаді

Середні ціни на 1 кг міді станом на 13 листопада та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 150 до 185 грн;

Вінницька область — від 140 до 175 грн;

Волинська область — від 140 до 175 грн;

Дніпропетровська область — від 140 до 180 грн;

Житомирська область — від 135 до 165 грн;

Закарпатська область — від 135 до 160 грн;

Запорізька область — від 145 до 180 грн;

Івано-Франківська область — від 140 до 165 грн;

Кіровоградська область — від 135 до 160 грн;

Львівська область — від 135 до 160 грн;

Миколаївська область — від 135 до 165 грн;

Одеська область — від 145 до 185 грн;

Полтавська область — від 130 до 170 грн;

Рівненська область — від 140 до 160 грн;

Сумська область — від 135 до 160 грн;

Тернопільська область — від 135 до 165 грн;

Харківська область — від 145 до 185 грн;

Хмельницька область — від 135 до 165 грн;

Черкаська область — від 140 до 175 грн;

Чернівецька область — від 145 до 165 грн;

Чернігівська область — від 145 до 170 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки в листопаді коштує латунь в Україні. Ще ми зібрали ціни на чормет, золото та алюміній.