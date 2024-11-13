Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні arrow

Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

13 листопада 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 13 листопада 2024 року
Виробництво латуні. Фото: wsj.net
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Мідь відіграє важливу роль у нашому повсякденному житті. Вона має антимікробні властивості, високу пластичність, стійкість до корозії та вважається найкращим промисловим металом для передачі електричної та теплової енергії. Бувши одним із найдавніших металів у світі, мідь, завдяки унікальним властивостям, виявилась незамінною для цифрового та екологічного майбутнього.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні станом на 13 листопада.

Читайте також:

Цікаві факти про мідь

Мідь — один із перших металів, що використовувало людство. Її застосування триває понад 10 тисяч років. Стародавні цивілізації, такі як єгиптяни та месопотамці, використовували мідь для виготовлення інструментів, зброї та прикрас. Цей метал відіграв ключову роль розвитку металургії в бронзовому столітті, коли його сплавляли з оловом для отримання бронзи — ще міцнішого матеріалу.

Мідь часто називають "вічним металом" завдяки її винятковій довговічності, здатності до переробки та мінімальної деградації з часом. Цей метал відрізняється неперевершеною стійкістю: стійкий до корозії та зберігає свої властивості навіть при інтенсивній експлуатації. Наприклад, стародавні мідні артефакти знаходять в відмінному стані, що наочно демонструє вражаючу довговічність цього металу.

У багатьох країнах, як у минулому, так і тепер, монети часто виготовляють з міді або мідних сплавів. Цей матеріал міцний і має привабливий зовнішній вигляд.

Мідь вважається гнучким, але при цьому стабільним металом, завдяки чому вона застосовується в різних конструктивних цілях. Її можна зустріти у складі цвяхів, скоб, електроінструментів, а також у кондиціонерах.

Мідь має природні антибактеріальні властивості. Латунні дверні ручки, поручні та накладки для громадських місць допомагають запобігти поширенню бактерій.

Яка ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак зазначив інтерес іноземних інвесторів до різних секторів української економіки, включаючи металургію. Проте, за його словами, реальні інвестиції у відновлення української металургії з боку закордонних інвесторів стануть можливими лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — заявив експерт.

Новак також додав, що для відродження металургійної галузі після закінчення бойових дій знадобиться фінансування у розмірі десятків мільярдів доларів.

Ціни на мідь в Україні у листопаді

Середні ціни на 1 кг міді станом на 13 листопада та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 150 до 185 грн;

Вінницька область — від 140 до 175 грн;

Волинська область — від 140 до 175 грн;

Дніпропетровська область — від 140 до 180 грн;

Житомирська область — від 135 до 165 грн;

Закарпатська область — від 135 до 160 грн;

Запорізька область — від 145 до 180 грн;

Івано-Франківська область — від 140 до 165 грн;

Кіровоградська область — від 135 до 160 грн;

Львівська область — від 135 до 160 грн;

Миколаївська область — від 135 до 165 грн;

Одеська область — від 145 до 185 грн;

Полтавська область — від 130 до 170 грн;

Рівненська область — від 140 до 160 грн;

Сумська область — від 135 до 160 грн;

Тернопільська область — від 135 до 165 грн;

Харківська область — від 145 до 185 грн;

Хмельницька область — від 135 до 165 грн;

Черкаська область — від 140 до 175 грн;

Чернівецька область — від 145 до 165 грн;

Чернігівська область — від 145 до 170 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки в листопаді коштує латунь в Україні. Ще ми зібрали ціни на чорметзолото та алюміній.

ціни в Україні метал гроші мідь вторсировина

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:19 На Одещині витік газу забрав життя чоловіка

09:17 Росіяни обстріляли об'єкти інфраструктури у Запоріжжі

09:15 Трамп призначає на посади прихильників Києва, — Politico

Термінова новина

09:11 РФ вперше за довгий час завдала комбінованого удару по Києву

09:04 Пільга чи субсидія — який вид допомоги обрати

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

09:03 Коли в Україні можуть відбутися вибори — ЗМІ назвали дату

09:02 Вакансії у фонді Притули — кого шукають у листопаді 2024 року

08:59 У Києві обікрали студента — як суд покарав зловмисника

08:52 Сирський показав, як ЗСУ б'ють по окупантах — відео

08:37 Рому очолить фахівець, який завершив тренерську кар'єру

09:19 На Одещині витік газу забрав життя чоловіка

09:17 Росіяни обстріляли об'єкти інфраструктури у Запоріжжі

09:15 Трамп призначає на посади прихильників Києва, — Politico

Термінова новина

09:11 РФ вперше за довгий час завдала комбінованого удару по Києву

09:04 Пільга чи субсидія — який вид допомоги обрати

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

09:03 Коли в Україні можуть відбутися вибори — ЗМІ назвали дату

09:02 Вакансії у фонді Притули — кого шукають у листопаді 2024 року

08:59 У Києві обікрали студента — як суд покарав зловмисника

08:52 Сирський показав, як ЗСУ б'ють по окупантах — відео

08:37 Рому очолить фахівець, який завершив тренерську кар'єру

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

Text

08:00 Зустріч Байдена та Трампа й ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Text

07:50 Устенко попередив про загрози у разі зменшення допомоги США

Text

07:32 За гроші на метро можна виробити 1,15 млн дронів, — Бахматов

12 листопада 2024
Text

22:47 Депутат пояснив, чи потрібно розбудовувати метро у Києві

Text

22:09 Бахматов назвав, чому бюджет Києва не відповідає воєнному часу

Text

19:33 Нардеп відреагувала на заяву щодо термінів відновлення будинків

Text

19:16 Бюджет Києва-2025 та плани Кличка — ефір Київський час

Text

18:40 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги під час війни

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

17:59 Заява Макрона та зміни в ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Скільки коштів щомісяця втрачає Україна — відповідь нардепки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

4 листопада 2024

06:05Тисяча вам не прийде  — що не так з Національним кешбеком